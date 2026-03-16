Победила "Дружба"? Венгрия будет блокировать помощь Украине, пока не получит российскую нефть

Он отметил, что украинцы смеются над венграми и "не восстанавливают транспортировку нефти по политическим причинам". Пока эта ситуация продолжается, по словам Сийярто, не может обсуждаться ни голосование за 90 млрд евро для Украины, "ни голосование за любую другую финансовую поддержку Украины, ни 20-й пакет санкций".