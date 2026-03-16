Победила "Дружба"? Венгрия будет блокировать помощь Украине, пока не получит российскую нефть
Энергетический конфликт вокруг нефтепровода "Дружба" перерастает в политический шантаж внутри ЕС: Венгрия заявляет, что заблокирует кредит Украине и новый пакет санкций, пока транзит российской нефти не будет восстановлен.
Пока Украина блокирует транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", Венгрия будет блокировать предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением", – заявил Сийярто.
Он отметил, что украинцы смеются над венграми и "не восстанавливают транспортировку нефти по политическим причинам". Пока эта ситуация продолжается, по словам Сийярто, не может обсуждаться ни голосование за 90 млрд евро для Украины, "ни голосование за любую другую финансовую поддержку Украины, ни 20-й пакет санкций".
"Нефтепровод "Дружба" физически и технически готов к восстановлению транспортировки. Нет никаких технических проблем", – подчеркнул Сийярто.
Как известно, Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта. Накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равноценным снятию санкций с России.