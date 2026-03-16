"Мог умереть": рижанин побоялся вызывать скорую из-за угрозы штрафа - в больнице нашли пневмонию
Пост латвийца о вызове скорой помощи вызвал бурю в соцсетях. Вместо помощи мужчину предупредили о штрафе в 91 евро за "необоснованный вызов". А позже в больнице у него диагностировали пневмонию.
В социальной сети Facebook разгорелась широкая дискуссия после публикации мужчины по имени Марцис о его опыте обращения в Службу неотложной медицинской помощи. Он написал, что пять дней не мог сбить температуру 39 градусов и сильно ослаб. Он попросил жену позвонить по номеру 113, чтобы скорая помощь отвезла его в больницу (до больницы Страдиня был всего один километр).
Однако, по его словам, диспетчер, выслушав жалобу, предупредила: если вызов окажется необоснованным, его могут оформить как ложный и назначить штраф 91 евро, при этом в больницу все равно могут не повезти. После этого Марцис отказался вызывать скорую, и жена отвезла его в больницу сама. Там у него диагностировали пневмонию, госпитализировали, поставили капельницы на два дня и назначили антибиотики.
Мужчина отметил, что ему повезло, потому что он не одинокий пенсионер с маленькой пенсией. «Подумайте, чем бы это закончилось, если бы риск штрафа в 91 евро был для меня слишком дорогим и у меня не было машины. В ту ночь я мог бы умереть», — написал он.
Он предложил изменить систему: сначала выносить предупреждение за необоснованный вызов, а штраф назначать только при повторном случае.
Публикация собрала около 2,5 тысячи лайков, а в комментариях многие пользователи поделились похожими историями.
Одна женщина рассказала, что год назад у ее годовалой дочери ночью при температуре 40 градусов начались судороги и рвота, но скорая отказалась выезжать, потому что ребенок был в сознании. Родители сами отвезли ребенка в Детскую клиническую университетскую больницу, где девочку госпитализировали. Другие пользователи жаловались, что скорую часто вызывают к пьяным людям у остановок, в то время как людям с серьезными проблемами могут отказать.
На публикацию ответила руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
Она пояснила, что главная задача службы — помощь в ситуациях, когда существует угроза жизни. Если жизни человека ничего не угрожает в ближайшие минуты или часы, такие вызовы имеют низкий приоритет, и пациент может обратиться к семейному врачу, дежурному врачу или самостоятельно приехать в больницу.
По ее словам, служба не штрафует пациентов, но может оказывать платные услуги, если ресурсы позволяют.
Ципуле также отметила, что угроза жизни означает ситуацию, когда без помощи человек может умереть в течение нескольких минут или максимум нескольких часов.
Она предложила Марцису подать официальное заявление, чтобы служба могла детально проверить ситуацию.