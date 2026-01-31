Латвия оказалась на высоком месте в ЕС по важному показателю развития энергетики

В настоящее время наибольшая доля возобновляемых источников, используемых для производства электроэнергии, приходится на энергию ветра - 38 % от общего количества. За ней следует гидроэнергетика - 26 %. Но самым быстрорастущим источником стала солнечная энергия, доля которой выросла с всего 1 % в 2008 году до более чем 23 % в 2024 году и составит 304 ТВтч.