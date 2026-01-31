Латвия оказалась на высоком месте в ЕС по важному показателю развития энергетики
Общий объем использования возобновляемых источников энергии в ЕС почти достиг 50%, что обусловлено гидроэнергетикой и все больше солнечной энергией. Об этом сообщает Euronews.
Австрия занимает первое место в ЕС по использованию возобновляемых источников электроэнергии, причем самая высокая доля энергии поступает из "зеленых" источников. По данным Евростата, страна занимает первое место с показателем почти 90 % использования "зеленой" электроэнергии, чему способствуют 16 гидроэлектростанций.
На втором месте Швеция с показателем 88 %, получающая энергию в основном от ветра и воды, а на третьем - Дания с показателем 80 %, благодаря обширной сети наземных и морских ветряных электростанций.
Показатели, значительно превышающие 50 %, были также зарегистрированы в Португалии (66 %), Испании (60 %) и Хорватии (58 %), в то время как Италия и Франция оказались в нижней половине, на 18-м и 21-м местах в ЕС соответственно.
Латвия - на 8-м месте в ЕС с показателем в 55,5%.
Самые низкие показатели использования "зеленой" электроэнергии были отмечены на Мальте (11 %), в Чехии (18 %), Люксембурге (20,5 %), Венгрии и на Кипре (24 %).
Эти цифры охватывают всю электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников, включая импортируемую из-за рубежа.
За последние два десятилетия использование "зеленой" электроэнергии в Европейском союзе резко возросло. В 2004 году оно составляло всего 16 % от общего потребления электроэнергии. Спустя 10 лет этот показатель вырос почти до 29 %, а сегодня он составляет 47,5 %.
В настоящее время наибольшая доля возобновляемых источников, используемых для производства электроэнергии, приходится на энергию ветра - 38 % от общего количества. За ней следует гидроэнергетика - 26 %. Но самым быстрорастущим источником стала солнечная энергия, доля которой выросла с всего 1 % в 2008 году до более чем 23 % в 2024 году и составит 304 ТВтч.