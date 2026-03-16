58-летняя Николь Кидман произвела фурор на "Оскаре": перья, бриллианты и фигура, как в молодости

Как актриса в своем возрасте сохраняет фигуру? Секреты стройности Николь Кидман, судя по ее собственным интервью, не в жестких запретах, а в умеренности и постоянной физической активности. Актриса рассказывала, что не сидит на строгой диете и «ест все», за исключением клубники, на которую у нее аллергия. При этом в ее рутине давно есть регулярные тренировки: бег, велонагрузки, теннис и другие виды активности на свежем воздухе.