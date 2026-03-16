58-летняя Николь Кидман произвела фурор на "Оскаре": перья, бриллианты и фигура, как в молодости
58-летняя Николь Кидман появилась на красной дорожке «Оскара-2026» в нежно-розовом платье Chanel из шифона и перьев. Образ дополнили украшения из высокой ювелирной коллекции бренда и новая элегантная укладка.
Актриса появилась на красной дорожке «Оскара-2026» в нежно-розовом платье Chanel из шифона и перьев. Образ Николь Кидман дополнила минималистичными украшениями: часами на правом запястье, двумя крупными коктейльными кольцами с бриллиантами — по одному на каждой руке, а также серьгами с бриллиантами и жемчугом. Все украшения тоже были из коллекции Chanel High Jewelry.
Хотя в последнее время Кидман все чаще носит свои естественные объемные кудри, для церемонии она вновь выбрала более прямую укладку, хотя и с мягкими калифорнийскими волнами, а не идеально гладкими прямыми волосами.
Как актриса в своем возрасте сохраняет фигуру? Секреты стройности Николь Кидман, судя по ее собственным интервью, не в жестких запретах, а в умеренности и постоянной физической активности. Актриса рассказывала, что не сидит на строгой диете и «ест все», за исключением клубники, на которую у нее аллергия. При этом в ее рутине давно есть регулярные тренировки: бег, велонагрузки, теннис и другие виды активности на свежем воздухе.
В последние годы Кидман также связывают с более разнообразным подходом к форме и самочувствию. По данным Forbes, она говорила, что полюбила горячую йогу и иногда занимается ею вместе с дочерьми. Ранее коллега актрисы Джои Кинг рассказывала, что Кидман показала ей очень интенсивную тренировку на ягодицы.
Отдельно Кидман не раз подчеркивала и значение общего ухода за собой: йоги, отдыха, солнцезащиты и достаточного увлажнения организма. По ее словам, важны не только тренировки, но и базовые привычки, которые поддерживают и внешний вид, и самочувствие.
