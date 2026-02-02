Стало известно, что ищущие работу в Латвии уже смотрят не только на размер зарплаты
Хотя официальная статистика показывает, что средняя месячная брутто-зарплата в Латвии (до уплаты налогов) составляет около 1835 евро, этот показатель не всегда отражает то, чего на практике ожидают синие воротнички, рассматривая смену работы.
Уже не только зарплата
В последние годы все более заметным становится разрыв между ожиданиями работников и предложениями работодателей. Кандидаты уделяют больше внимания общей финансовой безопасности и оценивают, будет ли конкретное предложение устойчивым в долгосрочной перспективе. Даже если важны гибкие условия труда, рабочая среда или возможности развития, оплата труда по-прежнему чаще всего остается одним из решающих факторов, определяющих, примет ли кандидат предложение — как в офисных профессиях, так и в рабочих специальностях.
«Показатели средней зарплаты часто используются как точка отсчета, однако в реальных решениях о выборе работы люди смотрят на гораздо более практичный вопрос — сколько я фактически буду получать и хватит ли этого на повседневную жизнь», — говорит Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами компании по управлению персоналом Biuro.
«Мы видим, что кандидаты становятся более точными и уверенными, сравнивая предложения. Они оценивают не только размер оплаты труда, но и график работы, условия сверхурочных, как добраться на работу и то, насколько четко определено содержание работы. Если хотя бы один из этих элементов кажется неясным или несбалансированным, это может перевесить даже внешне конкурентоспособную зарплату».
Одновременно работодатели работают в более прозрачной и требовательной конкурентной среде, чем раньше. Кандидаты сравнивают предложения более тщательно, и зарплата все реже рассматривается в отрыве от остального. Соискатели смотрят на весь пакет предложения — оплату труда, график работы, время в дороге, нагрузку и ясность обязанностей. Если какой-либо из этих аспектов не соответствует ожиданиям, кандидаты все чаще предпочитают отказаться и продолжить поиск.
Как удержать сотрудника
Эти изменения показывают, что ожидания по оплате труда синих воротничков в 2026 году связаны не только с «желанием зарабатывать больше», но прежде всего с желанием получить предложение, которое является понятным, сбалансированным и устойчивым.
В рабочих профессиях оплата труда по-прежнему остается одним из самых конкретных показателей, по которым люди оценивают, стоит ли работа того, однако все чаще она рассматривается в комплексе со всем предложением. В него входят сменный график, ясность нагрузки, стабильность, а также дополнительные преимущества, такие как оплачиваемые сверхурочные, возможности обучения, доплаты, медицинская страховка или иная поддержка со стороны работодателя. Поэтому компании, которые четко коммуницируют не только уровень оплаты, но и общую ценность работы и то, что в повседневности делает предложение справедливым и устойчивым, находятся в лучшей позиции для привлечения и удержания сотрудников на конкурентном рынке труда.