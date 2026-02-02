Стало известно, что ищущие работу в Латвии уже смотрят не только на размер зарплаты

В рабочих профессиях оплата труда по-прежнему остается одним из самых конкретных показателей, по которым люди оценивают, стоит ли работа того, однако все чаще она рассматривается в комплексе со всем предложением. В него входят сменный график, ясность нагрузки, стабильность, а также дополнительные преимущества, такие как оплачиваемые сверхурочные, возможности обучения, доплаты, медицинская страховка или иная поддержка со стороны работодателя. Поэтому компании, которые четко коммуницируют не только уровень оплаты, но и общую ценность работы и то, что в повседневности делает предложение справедливым и устойчивым, находятся в лучшей позиции для привлечения и удержания сотрудников на конкурентном рынке труда.