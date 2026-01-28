Жителям Латвии напомнили, что им бесплатно могут помочь найти хорошую работу
Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) напоминает о том, что оно предлагает широкий спектр бесплатных услуг карьерной поддержки. Консультации доступны индивидуально и в группах, очно и дистанционно.
Карьерные консультации агентства адаптированы для различных целевых групп по всей Латвии: клиентов, зарегистрированных в статусе безработного, лиц, ищущих работу, занятых, молодежи, людей с инвалидностью, гражданских лиц Украины, покинувших Украину из-за войны и получивших в Латвии право начать трудовые отношения, а также других целевых групп.
Например, молодежь в рамках карьерных консультаций может получить информацию о возможностях продолжения образования, тенденциях развития рынка труда и наиболее востребованных профессиях, а также оценить свою профессиональную пригодность, чтобы целенаправленно приобретать и развивать навыки и умения, необходимые для успешной карьеры. В свою очередь, люди старшего возраста, которым необходимо освоить новые умения, совместно с карьерным консультантом могут оценить возможности совершенствования навыков, необходимых для конкурентоспособности, или смены профессии, а также другие вопросы, связанные с дальнейшим развитием карьеры.
В течение 12 месяцев 2025 года клиентам, зарегистрированным в статусе безработного или ищущего работу, было предоставлено 38 892 карьерные консультации, а лицам, подверженным риску безработицы, — 2 489. Молодежь в возрасте до 24 лет получила 4 986 карьерных консультаций, клиенты в возрасте старше 50 лет — 13 835, лица с инвалидностью — 4 066, а гражданские лица Украины — 635.
Карьерные консультации основываются как на интересах, способностях и потребностях конкретного клиента, так и на современных тенденциях рынка труда. Изучая цели, желания и способности человека, карьерные консультанты также предоставляют информацию о наиболее подходящих для клиента услугах и мероприятиях агентства. При консультировании клиентов с низким уровнем образования в первую очередь даются рекомендации по освоению программ профессионального образования в учебных заведениях, предлагающих аккредитованные и лицензированные программы профессионального образования.