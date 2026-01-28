Жителям Латвии напомнили, что им бесплатно могут помочь найти хорошую работу

Например, молодежь в рамках карьерных консультаций может получить информацию о возможностях продолжения образования, тенденциях развития рынка труда и наиболее востребованных профессиях, а также оценить свою профессиональную пригодность, чтобы целенаправленно приобретать и развивать навыки и умения, необходимые для успешной карьеры. В свою очередь, люди старшего возраста, которым необходимо освоить новые умения, совместно с карьерным консультантом могут оценить возможности совершенствования навыков, необходимых для конкурентоспособности, или смены профессии, а также другие вопросы, связанные с дальнейшим развитием карьеры.