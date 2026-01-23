В Европе констатировали, что лишь немногие в Латвии способны одновременно учиться и работать

По мере взросления, в группе 20–24 лет, доля находящихся вне рабочей силы снижается до 30,9 % у женщин и 24,8 % у мужчин, что указывает на более активную интеграцию в рынок труда параллельно с обучением. В этой группе 19,6 % женщин и 17,0 % мужчин были заняты трудовой деятельностью во время учебы.