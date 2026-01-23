В Европе констатировали, что лишь немногие в Латвии способны одновременно учиться и работать
В 2024 году 25,4 % молодых европейцев в возрасте от 15 до 29 лет были заняты трудовой деятельностью во время обучения в системе формального образования. При этом 71,4 % молодых людей оставались вне рабочей силы, а 3,2 % были безработными — то есть были готовы приступить к работе и активно ее искали — находясь при этом в процессе обучения. Об этом сообщает Eurostat.
Самая высокая доля молодых людей, которые одновременно учатся и работают, была зафиксирована в Нидерландах (74,3 %), Дании (56,4 %) и Германии (45,8 %). В то же время самые низкие показатели среди стран ЕС отмечены в Румынии (2,4 %), Греции (6,0 %) и Хорватии (6,4 %).
В Латвии доля молодежи, которая одновременно учится и работает, невелика - менее 20%. И в Литве и в Эстонии этот показатель выше.
Наибольшая доля безработных молодых людей, находящихся в формальном образовании и активно ищущих работу, была зарегистрирована в Швеции (14,1 %), Финляндии (10,0 %) и Дании (9,6 %). На другом конце шкалы находятся Румыния (0,6 %), Хорватия, Чехия и Венгрия (по 0,8 %), где менее 1 % молодых людей в процессе обучения искали работу.
Участие в образовании и на рынке труда различается между женщинами и мужчинами. Так, среди возрастной группы 15–19 лет 74,4 % девушек и 70,4 % юношей оставались вне рабочей силы во время обучения, что показывает их основную ориентацию на образование в раннем возрасте.
По мере взросления, в группе 20–24 лет, доля находящихся вне рабочей силы снижается до 30,9 % у женщин и 24,8 % у мужчин, что указывает на более активную интеграцию в рынок труда параллельно с обучением. В этой группе 19,6 % женщин и 17,0 % мужчин были заняты трудовой деятельностью во время учебы.
В возрастной группе 25–29 лет уровень занятости достигал 62,0 % среди женщин и 71,9 % среди мужчин. При этом доля женщин, находящихся вне рабочей силы и не обучающихся в системе формального образования (16,2 %), была выше, чем у мужчин (6,9 %).
Данные показывают, что женщины в целом чаще участвуют в формальном образовании, чем мужчины. Однако вне системы образования они реже бывают заняты или ищут работу, о чем свидетельствуют более низкие показатели занятости и более высокая доля экономической неактивности по сравнению с мужчинами.