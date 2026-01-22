Мечты не совпадают с реальностью: молодежь Латвии сама выбирает карьеру, где мало рабочих мест

Согласно данным исследования, значительная часть молодых людей выбирает сферы с ограниченными возможностями трудоустройства и роста. Около 20% респондентов хотели бы работать в креативных индустриях — искусстве, дизайне и музыке, несмотря на то, что вклад этих отраслей в ВВП страны составляет лишь несколько процентов. Еще 14% молодежи рассматривают спорт как будущую профессию, хотя его экономический потенциал также ограничен.