Мечты не совпадают с реальностью: молодежь Латвии сама выбирает карьеру, где мало рабочих мест
Молодые люди в Латвии хотят творчества и спорта, а экономике нужны инженеры, айтишники и производственники — и разрыв между ожиданиями и реальностью растет.
Карьерные предпочтения молодежи в Латвии все меньше соответствуют потребностям развития экономики. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Латвийского образовательного акселератора.
Согласно данным исследования, значительная часть молодых людей выбирает сферы с ограниченными возможностями трудоустройства и роста. Около 20% респондентов хотели бы работать в креативных индустриях — искусстве, дизайне и музыке, несмотря на то, что вклад этих отраслей в ВВП страны составляет лишь несколько процентов. Еще 14% молодежи рассматривают спорт как будущую профессию, хотя его экономический потенциал также ограничен.
Одновременно снизился интерес к направлениям, критически важным для конкурентоспособности экономики: предпринимательству, финансам, экономике и информационно-коммуникационным технологиям, где в будущем прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Недооцененными остаются и такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообработка, лесное хозяйство и энергетика.
Опрос выявил и низкую уверенность молодежи в собственных карьерных решениях — лишь около 40% респондентов чувствуют себя уверенно, что ниже международно рекомендуемого уровня. Индивидуальные карьерные консультации получали только 24% молодых людей, тогда как большинство принимает решения, опираясь на личный опыт или советы семьи и сверстников.
Серьезной проблемой остается нехватка практического опыта: более трети молодежи хотели бы участвовать в днях теней, стажировках или летней работе, однако почти половина из них не смогла найти место из-за нехватки предложений.
Отдельное внимание в исследовании уделено влиянию искусственного интеллекта на рынок труда будущего. Лишь 8% молодых людей отметили, что в школе регулярно обсуждается роль ИИ в профессиях. При этом 45% лишь частично понимают, какие навыки будут востребованы, а 9% не понимают вовсе.