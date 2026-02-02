Российские спецслужбы станут еще изощреннее: СГБ предупреждает о росте угроз для Латвии

СГБ допускает, что российские спецслужбы могут развернуть в Латвии разведывательную деятельность, вредоносные действия и психологические операции. Кроме того, эти организации будут использовать и другие возможности для усиления влияния России в Латвии и изменения общественного мнения в соответствии с интересами страны-агрессора.