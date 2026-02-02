ЕС намерен полностью поменять подход к санкциям против российской нефти. Готовится нечто неожиданное
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Евросоюз рассматривает возможность отмены действующего потолка цен на российскую нефть. Вместо этого будет полный запрет на предоставление морских услуг, необходимых для транспортировки российской нефти.
Как отмечает агентство, в случае принятия этого предложения странами-членами ЕС, европейские компании могут потерять право предоставлять ключевые морские услуги, такие как страхование и транспортировка российской нефти, независимо от ее стоимости.
Ключевое отличие нового подхода заключается в том, что запрет будет действовать независимо от цены (в настоящее время перевозки разрешены, если нефть покупается ниже установленного "потолка"). Сейчас ценовой потолок для экспорта российской нефти составляет 44,1 доллара за баррель, и эта норма действует с начала февраля.
По данным источников, такой запрет существенно усилит текущие санкции в отношении российской нефти и одновременно сделает механизм контроля значительно проще. Страны ЕС уже ознакомлены с проектом 20-го пакета санкций, который Брюссель планирует утвердить до конца февраля.
Однако для принятия этого решения требуется единогласное согласие всех государств-членов блока. По данным источников, некоторые столицы уже высказались против замены механизма ценового потолка на полный запрет услуг.
