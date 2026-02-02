ЕС намерен полностью поменять подход к санкциям против российской нефти. Готовится нечто неожиданное

Как отмечает агентство, в случае принятия этого предложения странами-членами ЕС, европейские компании могут потерять право предоставлять ключевые морские услуги, такие как страхование и транспортировка российской нефти, независимо от ее стоимости.



Ключевое отличие нового подхода заключается в том, что запрет будет действовать независимо от цены (в настоящее время перевозки разрешены, если нефть покупается ниже установленного "потолка"). Сейчас ценовой потолок для экспорта российской нефти составляет 44,1 доллара за баррель, и эта норма действует с начала февраля.



По данным источников, такой запрет существенно усилит текущие санкции в отношении российской нефти и одновременно сделает механизм контроля значительно проще. Страны ЕС уже ознакомлены с проектом 20-го пакета санкций, который Брюссель планирует утвердить до конца февраля.



Однако для принятия этого решения требуется единогласное согласие всех государств-членов блока. По данным источников, некоторые столицы уже высказались против замены механизма ценового потолка на полный запрет услуг.