Сегодня 10:21
Несмотря на все санкции, Латвия продолжает кормить сладостями россиян
В Чувашию поступили первые в 2026 году партии очищенного арахиса и кокосовой стружки для кондитерской фабрики в Чебоксарах. Общий объем товаров составил более 120 тонн. Об этом, со ссылкой на управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, сообщают СМИ РФ.
62,5 тонны арахиса и 58,9 тонны кокосовой стружки доставлены товарными вагонами из Латвии. Специалисты Россельхознадзора провели обязательный фитосанитарный контроль обеих партий. Для этого груз осмотрели, отобрали образцы и направили их в лабораторию в Чебоксарах, где проверили соответствие продукции российским требованиям.
Карантинных организмов в арахисе и кокосовой стружке не выявлено. По итогам исследований на арахис оформлен акт карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий его дальнейшее использование чувашскими кондитерами.
"Примечательно, что торговые отношения между разными странами не прекращаются даже в моменты напряжения международной обстановки", - подчеркивают СМИ РФ.