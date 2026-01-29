Несмотря на все санкции, Латвия продолжает кормить сладостями россиян

62,5 тонны арахиса и 58,9 тонны кокосовой стружки доставлены товарными вагонами из Латвии. Специалисты Россельхознадзора провели обязательный фитосанитарный контроль обеих партий. Для этого груз осмотрели, отобрали образцы и направили их в лабораторию в Чебоксарах, где проверили соответствие продукции российским требованиям.