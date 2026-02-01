Ссылаясь на защиту русскоязычных, Россия готовит иск в суд ООН

Россия все активнее использует юридические механизмы для расширения своего влияния и готовится подать иски против стран Балтии, в том числе Латвии, в Международный суд ООН. Об этом говорится в опубликованном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) о деятельности за 2025 год.