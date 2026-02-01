Ссылаясь на защиту русскоязычных, Россия готовит иск в суд ООН
Россия готовится задействовать международные суды как инструмент давления: заявляя о необходимости защиты русскоязычных, Москва планирует подать иск против Латвии, рассчитывая на долгосрочную дискредитацию страны.
Россия все активнее использует юридические механизмы для расширения своего влияния и готовится подать иски против стран Балтии, в том числе Латвии, в Международный суд ООН. Об этом говорится в опубликованном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) о деятельности за 2025 год.
Спецслужба указывает, что Министерство иностранных дел России на протяжении последних полутора лет периодически сообщает о таких планах, в качестве повода упоминая возможные нарушения прав русскоязычного населения. В SAB поясняют, что это является частью гибридных инструментов России, при этом особое внимание уделяется именно Организации Объединенных Наций.
Аналитики бюро приходят к выводу, что истинная цель подачи исков — международная дискредитация Латвии. Россия рассчитывает, что в более длительной перспективе это создаст международное давление на Латвию и вынудит страну изменить свою политику в отношении России и проживающих здесь русскоязычных жителей.
В отчете подчеркивается, что Россия постоянно адаптирует и создает новые гибридные инструменты для ослабления Запада, а использование юридических механизмов на международной арене становится все более активно применяемым методом борьбы против стран Балтии.