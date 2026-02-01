"Наши разногласия - не с российским народом, а с Путиным". Министр Великобритании по делам Европы - о войне, гибридных угрозах и будущем отношений с Россией

— Мы считаем, что в условиях свободных СМИ и открытого общества люди должны сами делать выводы. Мы верим в то, что нужно говорить правду и объяснять истинные намерения — свои, наших партнеров и союзников. К сожалению, нынешний российский режим выбирает противоположный путь. Мы всегда подчеркиваем, что наши разногласия и споры — не с российским народом, а с российским режимом и с президентом Путиным. Особенно в связи с его политикой в отношении ряда европейских стран, а также из-за незаконной и варварской войны в Украине.