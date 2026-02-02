Многие жители Латвии предпочитают никогда не говорить о деньгах. Почему так?
В Латвии о деньгах по-прежнему говорят неохотно — почти треть, или 28% жителей, не обсуждают финансовые вопросы ни с кем, свидетельствуют данные опроса Финансового института Swedbank.
Меньший риск конфликтов
Исследование показывает, что самой открытой группой общества в финансовых вопросах является молодежь до 30 лет. Они в два раза чаще, чем представители других возрастных групп, обсуждают денежные вопросы и за пределами семейного круга, тем самым получая возможность учиться на более широком опыте и разных точках зрения.
Анализируя финансовое взаимодействие в семьях, преобладает модель, при которой партнеры планируют свои доходы отдельно, но каждый берет на себя ответственность за определенные категории расходов — так поступают 44% опрошенных. Общий бюджет с едиными доходами и расходами ведут 37% домохозяйств, тогда как в 17% случаев как доходы, так и расходы управляются полностью раздельно.
Интересно, что в домохозяйствах с более низкими доходами чаще выбирается общий семейный бюджет. По мнению жителей, такая модель также связана с меньшим риском конфликтов — большинство пар с общим бюджетом отмечают, что споры из-за денег возникают очень редко или почти никогда.
Решения о повседневных расходах чаще всего принимаются совместно (43%), однако в 33% случаев они в большей степени находятся в ведении женщин. В случае более крупных покупок преобладает совместное согласие — об этом заявляют 60% респондентов.
Основные вызовы
В качестве самых больших вызовов в финансовых вопросах жители называют различие взглядов на зарабатывание и трату денег (32%), избегание разговоров о финансах (25%) и нехватку денег (21%), что нередко становится источником напряженности в партнерских отношениях.
Данные исследования показывают, что чаще всего, в 51% случаев, основным кормильцем является мужчина, тогда как лишь в 17% случаев главным источником дохода в семье является женщина. В трети, или 33%, домохозяйств отмечают, что оба партнера зарабатывают сопоставимо.
