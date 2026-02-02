Многие жители Латвии предпочитают никогда не говорить о деньгах. Почему так?

Анализируя финансовое взаимодействие в семьях, преобладает модель, при которой партнеры планируют свои доходы отдельно, но каждый берет на себя ответственность за определенные категории расходов — так поступают 44% опрошенных. Общий бюджет с едиными доходами и расходами ведут 37% домохозяйств, тогда как в 17% случаев как доходы, так и расходы управляются полностью раздельно.