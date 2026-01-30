Жители Латвии - самые бедные в Европе? Стало известно, куда пропадают их деньги

"Если люди направляют часть доходов на сбережения, это снижает их будущие риски и укрепляет эмоциональную безопасность, что также является элементом благосостояния. На способность потреблять влияет и необходимость значительных вложений в реальные активы, в том числе в оборону. С 2011 года не было ни одного года, когда соотношение инвестиций в основной капитал к ВВП в Латвии было бы ниже, чем в среднем по ЕС", - пишет экономист