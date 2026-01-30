Жители Латвии - самые бедные в Европе? Стало известно, куда пропадают их деньги
"В конце прошлого года большие эмоции вызвала новость о том, что Латвия занимает последнее место в ЕС по фактическому индивидуальному потреблению, из чего был сделан вывод, что мы самые бедные в Европе. Это не совсем так, даже если оставить в стороне дискуссию о точности данных, поскольку потребление нельзя полностью приравнивать к благосостоянию", - пишет в своем комментарии экономист Петерис Страутиньш.
Потребление - это не главное
"Если люди направляют часть доходов на сбережения, это снижает их будущие риски и укрепляет эмоциональную безопасность, что также является элементом благосостояния. На способность потреблять влияет и необходимость значительных вложений в реальные активы, в том числе в оборону. С 2011 года не было ни одного года, когда соотношение инвестиций в основной капитал к ВВП в Латвии было бы ниже, чем в среднем по ЕС", - пишет экономист
Он также указывает, что для формирования общей картины необходимо учитывать и иные данные о благосостоянии домохозяйств. Например, доля людей, живущих в глубокой бедности, значительно ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из места Латвии в рейтинге ВВП и связанных с ним показателей, включая фактическое индивидуальное потребление. То же относится и к доле расходов на продукты питания в семейных бюджетах.
Существуют и другие интерпретации контрастного характера различных показателей благосостояния. Снижение измеренного реального оборота торговли продуктами питания может быть частично связано с тем, что в прошлом году не только росли средние цены продуктовой корзины, но и резко колебалась относительная дороговизна отдельных товаров. В таких условиях покупатели меняют состав своей корзины, оплачивая за покупки сопоставимого объема и качества меньше, чем это следует из расчетов инфляции, которые предполагают неизменность корзины в течение года. Измеренный реальный оборот продовольственных товаров сократился на 1,8% в период, когда покупательная способность росла, несмотря на то что продовольственная инфляция превышала средний уровень.
Куда уходят деньги?
Вопросы о том, куда в конечном итоге исчезает содержимое кошельков, вызывает и тот факт, что на протяжении длительного времени стагнируют измеренные объемы продаж в интернете и по почте, в то время как в реальной жизни вокруг нас наблюдаются заметные изменения привычек и возможностей, предоставляемых технологиями.
"Говоря о 2026 годе, прогнозы по потреблению в целом и по розничной торговле остаются устойчиво позитивными, - пишет Страутиньш. - Рост заработных плат продолжается. Сырьевые рынки благоприятны для потребителей. Хотя волна холода в начале года приведет к росту расходов на энергию, она не сможет существенно повлиять на покупательную способность в масштабах всего года. Кредитование домохозяйств растет, усиливая эффект "экономика растет потому, что она растет": рост оптимизма стимулирует потребление, которое, в свою очередь, влияет на доходы, а они далее укрепляют оптимизм и потребление".
