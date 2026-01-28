Выяснилось, почему жители Латвии предпочитают хранить деньги в чулках, а не в акциях
В Латвии хранение наличных денег дома по-прежнему остается одним из самых популярных способов сбережений — самым удобным его считают 29% жителей, свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного дочерней компанией банка Citadele CBL Asset Management. В Эстонии и Литве наличные деньги дома хранят лишь около 17% жителей.
В Латвии по сравнению с другими странами Балтии наблюдается более выраженное доверие к сбережениям в наличных деньгах. Этому способствуют как исторические привычки, так и ощущение большего контроля над своими финансовыми средствами.
Данные опроса показывают, что в Латвии хранение наличных денег дома чаще выбирают жители в возрасте от 40 до 59 лет, а также проживающие в Латгалии.
Сравнение стран Балтии показывает, что Литва выделяется более активной инвестиционной культурой. В то время как инвестиции, например в инвестиционные фонды или акции, как самый удобный способ сбережений называют 10% опрошенных в Латвии и 14% в Эстонии, в Литве такой выбор делают 31% жителей.
Результаты опроса подтверждают существенные различия в привычках сбережений в странах Балтии. В Латвии жители чаще выбирают консервативные решения, тогда как в Литве инвестирование стало повседневной практикой, что свидетельствует о более высокой финансовой грамотности, доверии к финансовой системе и долгосрочном мышлении. К сожалению, приходится констатировать, что исторический опыт жителей Латвии в ряде событий снизил доверие к финансовой системе и способствовал меньшей готовности брать на себя риск, отмечают эксперты.
