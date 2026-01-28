Выяснилось, почему жители Латвии предпочитают хранить деньги в чулках, а не в акциях

Результаты опроса подтверждают существенные различия в привычках сбережений в странах Балтии. В Латвии жители чаще выбирают консервативные решения, тогда как в Литве инвестирование стало повседневной практикой, что свидетельствует о более высокой финансовой грамотности, доверии к финансовой системе и долгосрочном мышлении. К сожалению, приходится констатировать, что исторический опыт жителей Латвии в ряде событий снизил доверие к финансовой системе и способствовал меньшей готовности брать на себя риск, отмечают эксперты.