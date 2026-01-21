В Латвии изменят закон, что позволит быстрее выбивать деньги из должников

Планируемые изменения предусматривают полную автоматизацию процедуры принудительного исполнения обязательств в порядке предупреждения в Судебной информационной системе по бесспорным делам, в которых должник признает долг и по существу не рассматривается спор о праве. Система будет обеспечивать прием заявлений, проверку формальных данных и направление уведомлений на основании критериев, установленных законом. В таких случаях не оценивается обоснованность долга, доказательства или аргументы сторон, а результат процесса зависит от выполнения установленных критериев и реакции должника.