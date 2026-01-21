В Латвии изменят закон, что позволит быстрее выбивать деньги из должников
Правительство поддержало поправки Министерства юстиции к Гражданско-процессуальному закону, которые предусматривают существенное ускорение взыскания долгов в случаях, когда по долгу отсутствует спор.
Планируемые изменения предусматривают полную автоматизацию процедуры принудительного исполнения обязательств в порядке предупреждения в Судебной информационной системе по бесспорным делам, в которых должник признает долг и по существу не рассматривается спор о праве. Система будет обеспечивать прием заявлений, проверку формальных данных и направление уведомлений на основании критериев, установленных законом. В таких случаях не оценивается обоснованность долга, доказательства или аргументы сторон, а результат процесса зависит от выполнения установленных критериев и реакции должника.
Автоматизация позволит судам направить больше ресурсов на дела, в которых существует реальный спор. Решения будут формироваться в режиме онлайн и удостоверяться квалифицированной электронной печатью.
"Планируется, что новое автоматизированное решение начнет работать в 2026 году. Это сделает процесс взыскания долгов более быстрым, простым и современным, при этом не затрагивая объем прав и обязанностей, доступных лицам, поскольку по существу процедура принудительного исполнения обязательств в порядке предупреждения не изменяется. Изменения сократят бюрократическую нагрузку и расходы, обеспечив обществу более понятный и эффективный порядок взыскания долгов", - сообщает правительство.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты считают, что жители Латвии могут еще глубже залезать в долги. Так что новый закон им пригодится.