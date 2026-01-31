Влияние сильных морозов: в Латвии появились опасения, что с отоплением домов могут возникнуть проблемы
В выходные дни столбик термометра может опуститься до отметки -30 градусов. Готовясь к существенному понижению температуры, самоуправления проводят подготовительные работы и в усиленном режиме контролируют ситуацию в своих регионах. Об этом сообщает Министерство климата и энергетики.
В начале следующей недели министерство планирует встретиться с производителями топлива, чтобы обсудить объемы гранул, доступных на внутреннем рынке в настоящее время и в ближайшие недели.
С начала холодного периода Министерство климата и энергетики Латвии усилило мониторинг ситуации в энергосистеме, а также тесно сотрудничает с Союзом самоуправлений Латвии и Ассоциацией крупных городов Латвии. Поскольку две последние зимы были сравнительно мягкими, в этом году чаще возникают ситуации, когда заготовленные к зиме запасы топлива приходится пополнять уже в ходе отопительного сезона. Нетипично высокий спрос привел к росту цен и, к сожалению, создал благоприятную почву для мошенников.
Министерство климата и энергетики отмечает, что представители самоуправлений самостоятельно следят за ситуацией в своих регионах и готовы подключаться и поддерживать жителей и организации. На встрече с ассоциациями самоуправлений в начале этой недели министерство призвало сообщать, если требуется помощь в вопросах топлива.
Одновременно министерство, наблюдая рост спроса на топливо, призвало производителей топлива, особенно производителей гранул, обеспечивать высокие объемы производства и расширять возможности прямых продаж, в том числе в выходные дни.
Министерство климата и энергетики призывает жителей не оставаться равнодушными и обратить внимание на наименее защищенных сограждан, особенно на одиноких людей, которым в этот холодный период может понадобиться помощь в приобретении топлива или продуктов питания. Также общественность просят содействовать ограничению деятельности продавцов-мошенников, сообщая о них в Государственную полицию или в Центр защиты прав потребителей по телефону +371 65452554.