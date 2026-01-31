Влияние сильных морозов: в Латвии появились опасения, что с отоплением домов могут возникнуть проблемы

С начала холодного периода Министерство климата и энергетики Латвии усилило мониторинг ситуации в энергосистеме, а также тесно сотрудничает с Союзом самоуправлений Латвии и Ассоциацией крупных городов Латвии. Поскольку две последние зимы были сравнительно мягкими, в этом году чаще возникают ситуации, когда заготовленные к зиме запасы топлива приходится пополнять уже в ходе отопительного сезона. Нетипично высокий спрос привел к росту цен и, к сожалению, создал благоприятную почву для мошенников.