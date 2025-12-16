Паника на рынке топлива: кто скупает наши гранулы и почему цены продолжат расти

«Можно сказать, что в лесозаготовках мы уже полтора года работаем в режиме осени. Лучшие условия для лесной техники – это засуха или мороз, которые мы, кажется, напрасно ждём в этом году. Это не только риск того, что техника увязнет, но и постоянная работа в грязи и сырости, что существенно снижает продуктивность и увеличивает расходы на обслуживание и ремонт. Мы пока не чувствуем сокращения объемов лесозаготовок, поскольку работаем на накопленных запасах. Однако, если морозы так и не наступят, уже в январе может подорожать древесная щепа», – объясняет Артурс Буконтс, исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности.