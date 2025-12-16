Паника на рынке топлива: кто скупает наши гранулы и почему цены продолжат расти
Несмотря на аномально тёплую зиму, забудьте о прошлогодних ценах на отопление. В этом сезоне стоимость древесных гранул для частных домохозяйств уже подскочила, и, по прогнозам экспертов, это далеко не предел. Причина не только в местных факторах, но и в глобальных проблемах, от климатических изменений до американских тарифов.
В этом отопительном сезоне цены на древесные гранулы в премиум-сегменте (для частных лиц) выросли примерно на 30 евро за тонну. Сейчас у латвийских производителей средняя цена достигает около 240 евро за тонну (без НДС). Этот рост спровоцирован в первую очередь дефицитом сырья и, как следствие, сокращением производства в таких ключевых европейских странах, как Германия и Австрия. Иностранные торговцы активно переориентируются на латвийских производителей, что и подталкивает цены вверх.
Спрос растёт, запасы тают
«На местном рынке интерес к гранулам тоже заметно выше, чем обычно. Возможно, заканчиваются запасы, закупленные ещё во времена COVID-19. Хотя пока мы не жалуемся на нехватку местного сырья, цены поднялись, – говорит Дидзис Палейс, председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio. – Латвия – одна из немногих стран ЕС, где НДС на гранулы снижен, что немного помогает сдержать цену, но не спасает от общего подорожания из-за растущего спроса. В какой-то момент спрос вырос настолько, что мы даже начали импортировать гранулы из Эстонии».
Жуки-короеды и торговые войны: два главных фактора
Как прогнозирует Дидзис Палейс, рост цен продолжится, и на это влияют два ключевых фактора:
Проблема с короедами и климатом в Центральной Европе. За последние пять лет в Центральной Европе, где традиционно были обширные еловые леса, активизировались короеды из-за изменения климата. Эти вредители особенно любят взрослые ели, что привело к дефициту еловых пиловочников. В итоге некоторые лесопилки работают не на полную мощность. А гранулы, напомним, производят из опилок – побочного продукта лесопиления. Меньше сырья – выше цена.
Изменение потоков лесоматериалов из-за тарифов США. Тарифы, введенные Соединенными Штатами, изменили привычные логистические цепочки сбыта пиломатериалов. В то время как латвийские лесопилки достаточно быстро адаптируются, в «старой» Европе компании оказались менее гибкими, и все процессы замедлились. С этими проблемами, по оценкам эксперта, придётся мириться ещё пару лет.
Кроме того, не стоит забывать и об общем рынке энергетики: например, цены на дрова, как это обычно бывает в разгар сезона, тоже подросли.
Вечная осень в лесах и риски января
Ситуация с энергетической древесиной в целом вряд ли улучшится, потому что мы наблюдаем очередную тёплую зиму.
«Можно сказать, что в лесозаготовках мы уже полтора года работаем в режиме осени. Лучшие условия для лесной техники – это засуха или мороз, которые мы, кажется, напрасно ждём в этом году. Это не только риск того, что техника увязнет, но и постоянная работа в грязи и сырости, что существенно снижает продуктивность и увеличивает расходы на обслуживание и ремонт. Мы пока не чувствуем сокращения объемов лесозаготовок, поскольку работаем на накопленных запасах. Однако, если морозы так и не наступят, уже в январе может подорожать древесная щепа», – объясняет Артурс Буконтс, исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности.
Совет экспертов: готовьте сани летом!
На рынок гранул распространяется та же старая истина, что и на любую другую сферу: «сани нужно готовить летом». Деревообрабатывающие предприятия рекомендуют покупать топливо до или после активного отопительного сезона – это всегда выгоднее.
