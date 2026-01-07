В четверг в Латвии без осадков, местами похолодает до -15

В четверг погода в Латвии существенно не изменится, местами похолодает. Днем будет пасмурно, местами с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, который днем постепенно усилится. Вечером в Латгале скорость ветра в порывах достигнет 13 метров в секунду.