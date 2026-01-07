Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:05
В четверг в Латвии без осадков, местами похолодает до -15
В четверг погода в Латвии существенно не изменится: ожидается пасмурный день без осадков, прогнозируют синоптики.
В четверг погода в Латвии существенно не изменится, местами похолодает. Днем будет пасмурно, местами с прояснениями, без существенных осадков. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер, который днем постепенно усилится. Вечером в Латгале скорость ветра в порывах достигнет 13 метров в секунду.
Температура воздуха составит -5...-10 градусов. Ночью и утром местами при ясном небе возможен мороз до -15 градусов, а также туман и иней.
В Риге не ожидается значительных осадков, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью и днем составит приблизительно -7 градусов.