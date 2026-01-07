Пилот рассказал, почему перьевая подушка - обязательная вещь в ручной клади
Недавно один вышедший на пенсию пилот авиакомпании British Airways рассказал, почему берет с собой в поездки перьевую подушку, несмотря на обилие компактных дорожных подушек на рынке.
Мартин Дрейк, бывший капитан Boeing 747 авиакомпании British Airways, объяснил, что все дело в том, чтобы сделать путешествие максимально комфортным. Именно поэтому он кладет в багаж «большую перьевую подушку в хлопковой наволочке».
«Их можно сжать почти до нуля в чемодане, и они делают поездки гораздо комфортнее», — рассказал Дрейк Sky News.
Дополнительный плюс — у вас появляется еще одна подушка для кровати в отеле.
Эксперт по путешествиям страховой компании Avanti Travel Insurance Сара Родригес сообщила изданию Metro, что перьевые подушки действительно «сжимаются гораздо легче, чем синтетические». Она пояснила: «Из них можно выдавить весь воздух, уложить в сумку, и после легкого взбивания они сразу возвращают форму. Они легкие, занимают минимум места и дают ощущение домашнего уюта, где бы вы ни находились». Сара также добавила, что такие подушки универсальны: они подходят и для «поясничной или шейной поддержки в самолете», «или даже как защита для хрупких сувениров по дороге домой».
«Кроме того, собственная подушка означает, что вы точно знаете, на чем спите, а это может быть чище и безопаснее для людей, чувствительных к гостиничным моющим средствам или синтетическим наполнителям», — добавила она.
Этот совет поддержали и пользователи Reddit. Один из них написал: «Подушки сжимаются под давлением; она вполне помещается в чемодан, если надавить на нее, закрывая молнию или замки». Он добавил, что его личная подушка «объездила с ним весь мир», включая Японию, Кубу, Германию и Канаду.
Тем временем другие пользователи, жаловавшиеся на неудобные гостиничные подушки, рассказали, что им удавалось брать свои собственные, вакуумно упаковывая их.