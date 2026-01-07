Пилот рассказал, почему перьевая подушка - обязательная вещь в ручной клади

Эксперт по путешествиям страховой компании Avanti Travel Insurance Сара Родригес сообщила изданию Metro, что перьевые подушки действительно «сжимаются гораздо легче, чем синтетические». Она пояснила: «Из них можно выдавить весь воздух, уложить в сумку, и после легкого взбивания они сразу возвращают форму. Они легкие, занимают минимум места и дают ощущение домашнего уюта, где бы вы ни находились». Сара также добавила, что такие подушки универсальны: они подходят и для «поясничной или шейной поддержки в самолете», «или даже как защита для хрупких сувениров по дороге домой».