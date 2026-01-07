"Мы обязательно внесем свой вклад": Литва готова направить в Украину своих военных

Он отметил, что не хотел бы выделять, какими конкретно средствами Литва могла бы дополнительно способствовать обеспечению гарантий безопасности Украины. «Всё очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях. Самое важное — это общее целевое согласие, что Литва, Европа и Америка вместе с Украиной, и прилагаются все усилия для достижения и обеспечения мира», — сказал министр.