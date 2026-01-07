"Мы обязательно внесем свой вклад": Литва готова направить в Украину своих военных
Литва готова внести вклад в гарантии безопасности Украины: министр обороны Робертас Каунас заявил, что в мирное время страна могла бы направить в Украину несколько сотен военнослужащих.
После того как западные союзники договорились о гарантиях безопасности для Киева, литовский министр обороны Робертас Каунас говорит, что в мирное время Литва могла бы направить в Украину несколько сотен военнослужащих. «Точно детализировать я не могу, у нас идёт такая дискуссия. Мы обязательно внесём свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных», — сказал Каунас журналистам в среду.
Он отметил, что не хотел бы выделять, какими конкретно средствами Литва могла бы дополнительно способствовать обеспечению гарантий безопасности Украины. «Всё очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях. Самое важное — это общее целевое согласие, что Литва, Европа и Америка вместе с Украиной, и прилагаются все усилия для достижения и обеспечения мира», — сказал министр.
Как ранее писало агентство BNS, западные союзники Украины во вторник договорились об основных гарантиях безопасности для Киева, включая механизм мониторинга под руководством США и международные силы Европы, которые будут развёрнуты после прекращения огня в войне России против соседней страны.
Гарантии безопасности для Украины вступят в силу только тогда, когда будет достигнуто соглашение о перемирии, чтобы завершить продолжающуюся почти четыре года войну, вызванную широкомасштабным вторжением России в 2022 году. Намерения российского лидера Владимира Путина по-прежнему остаются неясными.
Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть долгосрочными, а Литва готова внести свой вклад своими ресурсами как на суше, так и на море.