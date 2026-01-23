Почему при явном дефиците Латвия не может наращивать производство гранул для топлива

Латвийская ассоциация биомассы LATbio учреждена 25 февраля 2008 года и объединяет производителей гранул с капиталом национального происхождения (фактически всех, кроме бывших заводов LatGran, работающих сейчас под эстонским брендом Graanul Invest). За время существования ассоциация наладила сотрудничество с учреждениями по исследованию древесины, в том числе с Латвийским государственным институтом науки о лесе Silava и Институтом исследования и развития лесных и древесных продуктов, чтобы получать фактологические данные для подготовки предложений правительству и информирования СМИ. Ассоциация также активно участвует в деятельности Европейской ассоциации биоэнергии BioEnergy Europe, поскольку видит в этом возможность не только следить за актуальной информацией о развитии отрасли и изменениях в правилах ЕС, но и участвовать в регулярном обмене опытом.