Почему при явном дефиците Латвия не может наращивать производство гранул для топлива
Латвийский рынок древесных гранул достиг предела роста: сырья не хватает, конкуренция усиливается, а новые заводы могут стать нерентабельными. Производители считают, что расширение возможно лишь при резком росте цен и использовании альтернативного сырья.
"В Латвии объемы производства гранул из древесной стружки расти не будут - мы уже достигли потолка. Если построить еще какой-то завод по производству гранул, обострится борьба за сырье и в результате производство станет нерентабельным", - прогнозирует Дидзис Палейс, председатель правления Латвийской ассоциации биомассы LATbio и директор по продажам Timbro.
По его мнению, исключение возможно только в случае, если цена на гранулы значительно вырастет и для сырья начнут использовать, например, дрова или даже так называемые бумажные дрова, которые есть в удаленных от портов регионах. Однако если цены останутся прежними, новых производств гранул в Латвии, скорее всего, больше не будет, сообщает Latvijas Avīze.
В настоящее время в Латвии работает более 20 заводов по производству гранул из древесной стружки. Девять из них производят свыше 100 000 тонн гранул в год. Общий объем выпуска составляет приблизительно 2 млн тонн в год. Из этого объема лишь около 250 000 тонн потребляется внутри страны, остальное идет на экспорт, в основном в скандинавские страны.
"В Латвии производство гранул началось в середине 90-х годов прошлого века. Первый завод в Талси был построен рядом с лесопилкой Wika Wood, созданной шведскими инвесторами. С тех пор производство гранул в Латвии стремительно развивалось, и все началось со шведских знаний. Я сам начал активно работать в деревообрабатывающей промышленности после 2000 года, но знаю, что латвийские предприниматели и местные специалисты уже в конце 90-х настолько хорошо освоили производство гранул, что их приглашали в Швецию делиться опытом - фактически учить бывших учителей, как сделать производство более эффективным", - рассказал Палейс.
Латвийская ассоциация биомассы LATbio учреждена 25 февраля 2008 года и объединяет производителей гранул с капиталом национального происхождения (фактически всех, кроме бывших заводов LatGran, работающих сейчас под эстонским брендом Graanul Invest). За время существования ассоциация наладила сотрудничество с учреждениями по исследованию древесины, в том числе с Латвийским государственным институтом науки о лесе Silava и Институтом исследования и развития лесных и древесных продуктов, чтобы получать фактологические данные для подготовки предложений правительству и информирования СМИ. Ассоциация также активно участвует в деятельности Европейской ассоциации биоэнергии BioEnergy Europe, поскольку видит в этом возможность не только следить за актуальной информацией о развитии отрасли и изменениях в правилах ЕС, но и участвовать в регулярном обмене опытом.
Ранее сообщалось, что из-за холодной погоды в Латвии резко вырос спрос на отопительные гранулы и брикеты, что привело к критической ситуации на рынке. В настоящее время спрос на этот вид топлива значительно превышает предложение, из-за чего образовался большой дефицит и длинные очереди покупателей.