"Это естественный отбор": рижское самоуправление "приговорило" лебедей в Болдерае, но люди не согласны
В рижском районе Болдерая лед почти полностью сковал водоем, оставив птицам лишь небольшую полынью. Жители Риги бьют тревогу и ищут добровольцев, не соглашаясь с позицией властей о "естественном отборе".
В одном из районов Риги — Болдерае — разгорается эмоциональная дискуссия вокруг судьбы зимующих птиц. Как пишет жительница столицы в социальных сетях, местный водоем почти полностью замерз, и у птиц осталась лишь небольшая полынья. "У нас появилась новая проблема. В Болдерае у птиц осталась всего небольшая полынья воды. Лед сковал почти все, и места для жизни становится все меньше. А им это критически важно для выживания!" — говорится в публикации.
По словам женщины, обеспокоенные жители обратились в Рижское самоуправление. Ответ оказался неожиданным и вызвал у людей недоумение. "Они проконсультировались с орнитологами, и ответ был такой: это естественный отбор, вмешиваться нельзя. Птицы должны либо мигрировать, либо погибнуть", — передает автор поста позицию самоуправления.
При этом, как отмечает рижанка, ситуация выглядит противоречиво. Формально вмешательство не рекомендуется, но если инициативу проявят сами жители, возражений со стороны властей нет.
"Мы понимаем логику, но при этом не понимаем ее. Потому что, если мы сами вмешаемся и что-то сделаем, то наше самоуправление не против, а очень даже за. Они не против, если мы сами разобьем лед", — пишет она. Автор поста подчеркивает, что люди не готовы оставаться безучастными, когда помощь возможна здесь и сейчас. "Мы не готовы так легко сдаваться, просто наблюдая, как живые существа погибают у нас на глазах, особенно когда помощь технически возможна", — говорится в обращении.
В завершение женщина обратилась к пользователям соцсетей с призывом о помощи, надеясь найти тех, кто готов физически поучаствовать в спасении птиц. "Мы ищем людей, которые готовы были бы нам помочь разбить лед. Может кто-то мог бы?" — написала она.
В комментариях под публикацией инициативу поддержали другие жители. Один из пользователей предложил вполне практичное решение: "Рыбаки района наверняка помогут. Своим наличием как кормовой базы люди уже замешаны в естественный отбор и лебедей, и котиков. Настоящий естественный отбор — в тайге, за 500 км до ближайшего села. Так что кличьте рыбаков и разбивайте смело".
Ранее сообщалось, что в морозные январские дни у дверей сувенирного магазина в Старой Риге появился голубь. Он искал тепло и помощь — и неожиданно стал героем трогательной истории о доверии, заботе и втором шансе.