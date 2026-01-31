"Это естественный отбор": рижское самоуправление "приговорило" лебедей в Болдерае, но люди не согласны

"Мы понимаем логику, но при этом не понимаем ее. Потому что, если мы сами вмешаемся и что-то сделаем, то наше самоуправление не против, а очень даже за. Они не против, если мы сами разобьем лед", — пишет она. Автор поста подчеркивает, что люди не готовы оставаться безучастными, когда помощь возможна здесь и сейчас. "Мы не готовы так легко сдаваться, просто наблюдая, как живые существа погибают у нас на глазах, особенно когда помощь технически возможна", — говорится в обращении.