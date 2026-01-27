ВИДЕО: в морозный день голубь пришел в магазин погреться - трогательная история спасения в центре Риги

Сотрудники решили открыть дверь, и голубь уверенно вошел внутрь, сразу направившись в укромное место под шкафчиком. Там он устроился и спокойно грелся весь день. Вечером, несмотря на мороз -10 градусов, птицу выпустили обратно на улицу. Уходил он крайне неохотно: пытался вернуться, издавал звуки и даже пробовал клеваться. Как выяснилось позже, голубь не улетел. На следующий день он исчез, а утром возле магазина нашли перья — следы возможной схватки. Сотрудники очень переживали, что выгнали его на мороз и подвергли опасности. Но произошло настоящее чудо. Через некоторое время голубь вернулся. Он снова ходил возле дверей магазина, и на этот раз его с радостью впустили. Птицу встретили как дорогого гостя: дали воду с медом, орехи и постелили мягкую ткань на теплый пол. Голубь с удовольствием попил и быстро справился с угощением.