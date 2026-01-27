ВИДЕО: в морозный день голубь пришел в магазин погреться - трогательная история спасения в центре Риги
В морозные январские дни у дверей сувенирного магазина в Старой Риге появился голубь. Он искал тепло и помощь — и неожиданно стал героем трогательной истории о доверии, заботе и втором шансе.
Несколько дней назад сотрудники магазина EKO Suvenirs заметили у входной двери необычного посетителя — голубя, который стоял снаружи и заглядывал внутрь через стекло. Казалось, птица буквально просилась в тепло, спасаясь от холода.
Сотрудники решили открыть дверь, и голубь уверенно вошел внутрь, сразу направившись в укромное место под шкафчиком. Там он устроился и спокойно грелся весь день. Вечером, несмотря на мороз -10 градусов, птицу выпустили обратно на улицу. Уходил он крайне неохотно: пытался вернуться, издавал звуки и даже пробовал клеваться. Как выяснилось позже, голубь не улетел. На следующий день он исчез, а утром возле магазина нашли перья — следы возможной схватки. Сотрудники очень переживали, что выгнали его на мороз и подвергли опасности. Но произошло настоящее чудо. Через некоторое время голубь вернулся. Он снова ходил возле дверей магазина, и на этот раз его с радостью впустили. Птицу встретили как дорогого гостя: дали воду с медом, орехи и постелили мягкую ткань на теплый пол. Голубь с удовольствием попил и быстро справился с угощением.
Он был умным, общительным, активно "разговаривал" на своем языке, пользовался языком тела, поворачивая голову и выпячивая грудь. Если что-то не нравилось, он возмущался, не позволял менять воду в миске, издавал недовольные звуки и пытался клюнуть руку. При этом он оставался спокойным, интеллигентным и даже галантным — настоящим джентльменом. Сотрудники задумались о том, чтобы дать ему имя, и обратились за идеями к подписчикам.
Вскоре история получила продолжение, когда в магазин приехала сотрудница организации по спасению птиц Drauga spārns. Голубя аккуратно поместили в заранее подготовленную коробку с теплым ковриком. Он не сопротивлялся — спокойно свернулся в уголке, словно понимая, что его ждет помощь. Птицу увезли на осмотр и лечение.
Позже сотрудники магазина получили новости от Drauga spārns. Оказалось, что голубь — самец. У него полностью поврежден локтевой сустав с воспалением средней тяжести. С такой травмой он прожил как минимум неделю или больше. Сустав уже не функционирует и никогда не восстановится, поэтому летать голубь больше не сможет. Он останется жить в приюте вместе с другими 150 голубями. Курс лечения займет около двух недель и будет включать витамины, антибиотики, а также препараты от паразитов и грибка. В настоящее время состояние птицы удовлетворительное, хотя аппетит пока слабый, но специалисты надеются, что со временем он улучшится.