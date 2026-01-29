Мороз до -30: дорожники предупреждают, что влажная соль перестает работать и гололеда станет больше
Прогнозы метеорологов показывают, что в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -25 и даже -30 градусов. При такой низкой температуре используемая для обработки дорог влажная техническая соль (NaCl) теряет эффективность, и на автодорогах может усиленно образовываться гололед. Чтобы по возможности улучшить условия движения, может быть принято решение в поворотах, на перекрестках и на участках с уклонами применять смесь песка и соли.
Latvijas Valsts ceļi призывают водителей учитывать влияние сильного мороза на содержание дорог и быть осторожными за рулем.
В снежную зиму небольшое количество снега на проезжей части будет всегда: он накапливается из-за движения транспорта, заносится с обочин, переносится автомобилями, а также остается в виде укатанного слоя после уборки снега. Все это вместе формирует снежную смесь с песком/солью до тех пор, пока соль начинает работать под воздействием движения. Согласно правилам Кабинета министров, при устойчивых погодных условиях на государственных главных автодорогах и других дорогах высокой интенсивности с классом содержания A допускается слой снега или льда толщиной до 1 см, для дорог классов B и C — соответственно 4 и 10 см, а для дорог с низкой интенсивностью движения этот показатель не установлен.
Водителям следует быть готовыми к езде в зимних условиях. Необходимо:
- учитывать, что время в пути будет дольше;
- проверять состояние проезжей части — гололед может образовываться и после обработки дороги;
- выбирать скорость и стиль вождения по условиям, держать большую дистанцию;
- обеспечить, чтобы автомобиль был должным образом подготовлен: аккумулятор в хорошем состоянии, давление в шинах соответствует норме, залита стеклоомывающая жидкость, предназначенная для очень низких температур, а также в баке достаточно топлива на случай, если из-за сильного мороза придется незапланированно остановиться.
Работы по содержанию дорог по возможности улучшают условия движения, однако зиму и характерные для нее погодные условия устранить невозможно.
Грунтовые автодороги, которые зимой содержатся с накатанным слоем снега, для уменьшения скользкости рифлят лопатой грейдера или грузового автомобиля. Грунтовые дороги не посыпают солью, поскольку она подтаивает верхний слой, в результате покрытие переувлажняется и образуются ямы и просадки. Опасные места — повороты, холмы, подъемы и спуски — посыпают песком.
Водители пользоваться круглосуточным бесплатным информационным телефоном VSIA Latvijas Valsts ceļi 80005555, чтобы сообщать дорожному управляющему о гололеде, ямах, снежных заносах или других сложностях, замеченных на автодорогах. Информация оперативно передается для выполнения работ по содержанию.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильных морозах в ночь на пятницу. Синоптики предупреждают, что ночью и утром в пятницу в центральных и восточных регионах Латвии ожидаются сильные морозы. Температура воздуха опустится до -20, -24 градусов.
Следующие несколько дней в Латвии также ожидаются очень холодными. Температура воздуха может опуститься до -27 градусов в ночь на субботу и до -29 градусов в ночь на воскресенье.