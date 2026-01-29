Мороз до -30: дорожники предупреждают, что влажная соль перестает работать и гололеда станет больше

В снежную зиму небольшое количество снега на проезжей части будет всегда: он накапливается из-за движения транспорта, заносится с обочин, переносится автомобилями, а также остается в виде укатанного слоя после уборки снега. Все это вместе формирует снежную смесь с песком/солью до тех пор, пока соль начинает работать под воздействием движения. Согласно правилам Кабинета министров, при устойчивых погодных условиях на государственных главных автодорогах и других дорогах высокой интенсивности с классом содержания A допускается слой снега или льда толщиной до 1 см, для дорог классов B и C — соответственно 4 и 10 см, а для дорог с низкой интенсивностью движения этот показатель не установлен.