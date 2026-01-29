В начале февраля температура может опуститься до -30 градусов

По текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии ожидается на восемь градусов холоднее нормы, вторая неделя может быть на пять градусов холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы, а вторая половина месяца будет примерно на два градуса холоднее обычного. Таким образом, средняя температура месяца будет на четыре градуса ниже нормы.