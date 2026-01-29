В начале февраля температура может опуститься до -30 градусов
Несмотря на то, что в феврале возможна небольшая оттепель, в целом последний месяц зимы будет на несколько градусов холоднее, чем обычно, свидетельствуют прогнозы.
По текущим данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первая неделя февраля в Латвии ожидается на восемь градусов холоднее нормы, вторая неделя может быть на пять градусов холоднее, чем в среднем за 1991-2020 годы, а вторая половина месяца будет примерно на два градуса холоднее обычного. Таким образом, средняя температура месяца будет на четыре градуса ниже нормы.
В начале месяца осадков будет мало, больше их станет с 5 февраля, причем возможен как ледяной дождь, так и снег. Также возможно усиление ветра и метели.
В первые три ночи февраля температура местами может достигать -30 градусов, в последующие дни морозы ослабнут, но в течение месяца возможно несколько новых волн холода.
Долгосрочные прогнозы часто не сбываются. В декабре Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявлял, что январь и февраль в Латвии и других частях Европы будут теплее нормы.