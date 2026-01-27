Хамская риторика и образ осажденного Калининграда: существует риск скорой агрессии РФ против стран Балтии
Риторика российских пропагандистов в отношении стран Балтии стала откровенно агрессивной и хамской. Эксперты предупреждают: совокупность военных, информационных и психологических факторов создает опасное окно для возможной эскалации.
Эксперты украинского проекта «Институт Черноморских стратегических исследований» заявляют о резком росте рисков возможной агрессии России и Беларуси против стран Балтии. По их оценке, текущая геополитическая ситуация является наиболее благоприятной для подобного сценария за последние годы.
Глава института Андрей Клименко считает, что Литве, Латвии и Эстонии следует заранее привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность, чтобы минимизировать угрозы потенциальной эскалации. Аналитик подчеркивает, что выводы основаны на многолетнем мониторинге, в ходе которого эксперты ранее смогли спрогнозировать аннексию Крыма и зафиксировать критический рост рисков перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.
По словам Клименко, аналитики отслеживают ситуацию по двадцати ключевым показателям риска. Текущая динамика, по его оценке, опасно напоминает предыдущие кризисные периоды. Особую тревогу вызывает информационная составляющая — риторика российских СМИ и пропагандистских ресурсов.
Эксперт отмечает, что тональность российской пропаганды в отношении стран Балтии стала предельно хамской, агрессивной и истеричной. В качестве одного из главных маркеров подготовки общественного мнения он называет активное продвижение темы Калининградской области.
В российском информационном пространстве Калининград все чаще сравнивают с блокадным Ленинградом, формируя образ «осажденного форпоста», якобы окруженного и блокируемого странами НАТО, прежде всего Литвой и Польшей. Пропагандистские медиа продвигают нарративы о «неизбежной блокаде» региона и «угрозе его оккупации».
Эксперты приводят характерные цитаты из российских медиа, в которых Калининград описывается как территория, «окруженная врагами», а действия НАТО интерпретируются как подготовка к уничтожению «российской угрозы». По мнению аналитиков, подобная риторика направлена на формирование у российской аудитории чувства осажденности и оправдание возможных силовых действий.
Еще одним фактором риска Клименко называет изменения в глобальной политике. По его оценке, в результате новых инициатив президента США Дональда Трампа Владимир Путин утратил статус ключевой фигуры мировой геополитики и оказался «на втором плане». Для авторитарных лидеров такого типа, считает эксперт, это создает психологически опасную ситуацию, которая может подтолкнуть к демонстративным силовым шагам ради восстановления образа «альфа-лидера».
С учетом того, что российская армия зашла в стратегический тупик в Украине, а сценарий силовых действий в Казахстане выглядит маловероятным, Клименко обозначает два теоретических направления возможной эскалации. Первое — попытка фактической аннексии Беларуси с устранением Александра Лукашенко. Второе — силовые действия против стран Балтии.
Ранее сообщалось, что бывший латвийский журналист и экс-депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, осевший в России, выступил на кремлевском телевидении с призывами к уничтожению стран Балтии.