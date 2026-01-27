Хамская риторика и образ осажденного Калининграда: существует риск скорой агрессии РФ против стран Балтии

Глава института Андрей Клименко считает, что Литве, Латвии и Эстонии следует заранее привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность, чтобы минимизировать угрозы потенциальной эскалации. Аналитик подчеркивает, что выводы основаны на многолетнем мониторинге, в ходе которого эксперты ранее смогли спрогнозировать аннексию Крыма и зафиксировать критический рост рисков перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года.