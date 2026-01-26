Медицина в одном клике: почему врачи стали знать о нас гораздо больше

Кроме того, с марта 2024 года лекарства по э-рецептам, выписанным в Латвии, можно покупать и в другой стране ЕС — например, во время командировки или туристической поездки. В 2025 году за рубежом было использовано 2419 э-рецептов, выписанных в Латвии, а в Латвии иностранцы отоварили 1295 э-рецептов, выписанных в других странах. Сейчас трансграничный обмен данными по э-рецептам с Латвией начали Эстония, Чехия, Польша, Испания, Литва и Португалия, другие страны будут подключаться постепенно. По сравнению с 2024 годом трансграничный обмен данными по э-рецептам вырос на 60%.