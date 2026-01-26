Медицина в одном клике: почему врачи стали знать о нас гораздо больше
В E-veselība за 2025 год на каждого жителя Латвии «накопилось» в среднем 10 э-рецептов, два лабораторных отчета и один результат визуальной диагностики — и это не предел. Объем медицинских документов в системе растет, а вместе с ним меняется и то, как быстро врачи видят полную картину здоровья пациента.
«Растущий объем медицинских документов в системе E-veselība подтверждает, что цифровые решения становятся неотъемлемой частью работы здравоохранения. Чем больше данных загружается, тем полнее становится картина состояния здоровья пациента и тем более качественные решения могут принимать врачи. Наша задача — обеспечить, чтобы этот обмен информацией был безопасным, быстрым и надежным для каждого жителя Латвии», — отмечает член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис.
Немного снижается число листков нетрудоспособности
В 2025 году было открыто почти 1,3 млн электронных листков нетрудоспособности, а закрыто 1,1 млн. В среднем это 100 000 открытых и 95 000 закрытых э-листков в месяц. Число открытых листков немного сократилось: по сравнению с 2024 годом их было открыто на 25 000 меньше.
Растет количество э-рецептов
Также зафиксирован рост объема выписанных и использованных э-рецептов. В 2025 году было выписано более 18 млн э-рецептов, а в аптеках отоварено более 15 млн э-рецептов — это на 250 000 больше, чем в 2024 году.
Кроме того, с марта 2024 года лекарства по э-рецептам, выписанным в Латвии, можно покупать и в другой стране ЕС — например, во время командировки или туристической поездки. В 2025 году за рубежом было использовано 2419 э-рецептов, выписанных в Латвии, а в Латвии иностранцы отоварили 1295 э-рецептов, выписанных в других странах. Сейчас трансграничный обмен данными по э-рецептам с Латвией начали Эстония, Чехия, Польша, Испания, Литва и Португалия, другие страны будут подключаться постепенно. По сравнению с 2024 годом трансграничный обмен данными по э-рецептам вырос на 60%.
Растет число отчетов лабораторных исследований
В 2025 году увеличилась и подача в E-veselība отчетов о результатах лабораторных исследований — на 530 000 отчетов. Это обеспечило бесплатный доступ к 4,7 млн отчетов лабораторных исследований за 2025 год.
Данные о лабораторных отчетах накапливаются в E-veselība с 1 января 2024 года. Сейчас отчеты о результатах анализов загружают 25 учреждений, в том числе: Centrālā laboratorija, E. Gulbja laboratorija, Детская клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня, Рижская Восточная клиническая университетская больница, Больница травматологии и ортопедии, а также региональные больницы и другие медицинские учреждения.
Публикация отчетов в E-veselība облегчает медицинским работникам доступ к данным лабораторных исследований, предотвращает дублирование обследований (так как доступны результаты ранее выполненных анализов) и снижает финансовую и временную нагрузку на пациентов.
Растет общий объем медицинских документов
В 2025 году в E-veselība было загружено 1,3 млн исследований визуальной диагностики и 1,8 млн заключений по данным визуальной диагностики. В среднем это 115 тыс. исследований и 150 тыс. заключений в месяц. Если сравнивать по годам, то в 2025 году в E-veselība было доступно на 15 тыс. больше исследований визуальной диагностики и на 300 тыс. больше заключений, чем в 2024 году.
Дополнительно, с 1 апреля 2025 года больницы обязаны загружать в E-veselība стационарные выписки (эпикризы), чтобы обеспечить пациентам и их лечащим врачам полноценный доступ к информации в цифровом виде о проведенных обследованиях и лечении. Это важно для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья пациента и соблюдения назначенной терапии. Сравнение количества эпикризов, поданных в начале 2025 года и после 1 апреля, показывает, что электронный документооборот вырос в четыре раза. В 2025 году всего в систему E-veselība было подано более 440 000 эпикризов.
