Конец эпохи бумажных направлений: как теперь записываться к врачу и что еще надо знать всем пациентам

Важно знать. Это не означает, что вы не сможете изменить запись на более удобное время или в другое медицинское учреждение к другому врачу. Предварительно отменив запись, вы сможете с тем же электронным направлением записаться к другому специалисту. Главное — сделать это не позднее чем за пять дней до даты получения услуги.