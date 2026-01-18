Конец эпохи бумажных направлений: как теперь записываться к врачу и что еще надо знать всем пациентам
Начался переходный период, после которого все направления к врачам и на обследования будут оформляться исключительно в системе E-veselība. До 4 мая еще сохраняется возможность использовать бумажные направления, однако после этой даты они будут допустимы только в случае технологических сбоев.
В Латвийском центре цифрового здравоохранения начата работа по улучшению функциональности электронных направлений, чтобы уже в этом году внедрить единую электронную запись к медицинским услугам, сообщает E-veselība. Основная цель нововведений — более эффективное использование ресурсов системы здравоохранения: исключение дублирующих направлений, предотвращение искусственного формирования очередей в нескольких медицинских учреждениях, сокращение количества неявок на визиты и цифровая организация потоков приоритетных пациентов.
Расширенный перечень услуг
Электронные направления в Латвии не являются новшеством — врачи выписывают их с 2019 года. Ежемесячно оформляется около 300 000 новых электронных направлений, однако значительная часть врачей по-прежнему придерживается проверенного варианта — бумажного направления, которыми охотно пользуются многие пациенты.
Теперь электронное направление можно выписать не только на консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, амбулаторные и стационарные услуги, но и на медицинскую помощь на дому. Единственное исключение — лабораторные исследования, переход на полностью цифровые электронные направления для которых будет осуществляться поэтапно до весны 2026 года.
Важно знать. Как и ранее, без направления можно обращаться к специалистам прямого доступа, например к гинекологу, педиатру, офтальмологу и другим.
Срок записи — три месяца
Этот срок относится не к получению услуги, а к постановке в очередь. Он установлен с целью мотивировать пациентов как можно быстрее записываться к врачу. При необходимости врач или другое медицинское лицо может вручную изменить срок действия записи.
Обратите внимание. Если запись по объективным причинам будет отменена, она станет доступной для новой резервации или записи. В таком случае срок действия электронного направления будет продлен.
Например, если электронное направление выписано 1 ноября и запись произведена через семь дней, то при отмене записи оставшийся срок действия направления составит 83 дня. В течение этих 83 дней после отмены записи можно будет записаться на услугу в другом медицинском учреждении. Изменить запись с одного учреждения на другое будет невозможно за пять дней до даты получения услуги.
Дополнительная обязательная информация
Если услугу необходимо получить срочно (например, Cito!, зеленый или желтый коридор), врач обязан указать в направлении медицинское учреждение, которое будет оказывать срочную помощь. В этом случае учреждение сможет отфильтровать и обслужить такие электронные направления в приоритетном порядке.
Одновременно врач при оформлении срочного электронного направления обязан указать контактную информацию пациента, чтобы медицинское учреждение могло связаться с ним. При выписке электронного направления на уход на дому необходимо указать родственника или другое контактное лицо.
Принцип: одно направление — одна запись
Цифровые электронные направления — первый шаг к внедрению принципа «одно направление — одна запись», который планируется реализовать в этом году. Каждому новому электронному направлению присваивается уникальный идентификационный номер, а записи в медицинских учреждениях будут привязываться именно к нему.
Это исключит возможность одновременного использования одного направления в нескольких очередях на одну и ту же услугу и поможет сократить непрозрачные и чрезмерно длинные очереди на государственно оплачиваемые услуги. Статистика показывает, что каждая пятая неиспользованная запись не отменяется, из-за чего другие пациенты не могут своевременно получить необходимую помощь.
Важно знать. Это не означает, что вы не сможете изменить запись на более удобное время или в другое медицинское учреждение к другому врачу. Предварительно отменив запись, вы сможете с тем же электронным направлением записаться к другому специалисту. Главное — сделать это не позднее чем за пять дней до даты получения услуги.
Как использовать электронное направление
Ниже перечислены все шаги, которые необходимо выполнить для получения и использования электронного направления.
- Обратитесь к врачу, который выпишет электронное направление.
- При необходимости направление можно посмотреть на сайте www.eveseliba.gov.lv в разделе «Электронные направления». Для входа требуется Smart-ID или электронная подпись.
- Если вы не умеете пользоваться E-veselība, во время визита к врачу запишите на листке необходимые услуги.
- Запишитесь к врачу привычным способом (по телефону, онлайн или лично) и сообщите о наличии электронного направления.
- При обращении за услугой в медицинском учреждении предъявите в регистратуре документ, удостоверяющий личность. Сотрудник регистратуры найдет направление в системе E-veselība.
Что будет со старыми направлениями
Электронные направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, доступны в системе E-veselība в разделе «Электронные направления» и могут быть использованы.
Ранее выписанные бумажные направления будут действительны до окончания переходного периода — до 4 мая 2026 года. С 5 мая 2026 года для получения услуги бумажное направление потребуется оцифровать. Это можно сделать как в кабинете врача, где оно было выдано, так и в регистратуре медицинского учреждения, где вы планируете получить услугу.
Рекомендуется уже сейчас, в переходный период, просить семейного врача оформлять цифровое электронное направление, отказываясь от бумаги. Это облегчит работу регистратуры и ускорит обслуживание пациентов, сократив лишний документооборот.
Можно ли распечатать электронное направление из системы E-veselība?
Для записи на услугу достаточно знать свой персональный код и услугу, на которую выписано электронное направление. Поэтому, если вы записали название услуги во время визита к врачу, нет необходимости ни просматривать направление в системе, ни распечатывать его.
В настоящее время в E-veselība проводятся доработки, чтобы электронные направления можно было удобно распечатывать. Пока, в переходный период, это возможно только с помощью функции скриншота.
Что делать, если система E-veselība не работает?
Врач может выписать электронное направление после восстановления работы системы. В экстренной ситуации, когда система недоступна по техническим причинам, специалист может оформить бумажное направление, которое впоследствии потребуется оцифровать.
Как посмотреть свои направления, если я не пользуюсь E-veselība?
Вы можете оформить делегирование прав для близкого человека, который получит доступ к вашей информации в системе E-veselība, сможет просматривать электронные направления, электронные рецепты и другие медицинские документы.
Обратите внимание: только лица, указанные в разделе «Делегирование прав» (а не «Контактные лица» или «Доверенности»), смогут от вашего имени использовать электронные рецепты, приобретать лекарства в аптеке и просматривать электронные направления.
Предоставить такие права можно на портале www.eveseliba.gov.lv в разделе «Делегирование прав» («Tiesību deleģējumi»), выбрав пункт «Добавить новое делегирование» и заполнив данные человека, которому вы доверяете.