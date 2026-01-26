Жители Латвии признались, что у них остается все меньше денег и им все сложнее копить
Хотя в течение следующих пяти лет приобрести жилье планируют 31 % жителей, нехватка первоначального взноса по-прежнему остается одним из главных препятствий для покупки собственного жилья. Это показал опрос, проведенный банком Luminor.
За последние два года возможности жителей накопить средства на первоначальный взнос для покупки жилья изменились. Если в 2023 году 28 % жителей указывали, что необходимую сумму могли бы накопить в течение одного – трех лет, то в этом году такую возможность видят лишь 13 %. Примерно каждому пятому жителю в этом году потребовалось бы от четырех до пяти лет. Увеличилось число людей, которым для первоначального взноса потребовалось бы не менее семи лет. Одновременно существенно сократилась доля жителей, у которых средства для первоначального взноса уже есть или были бы доступны сразу – в этом году такую возможность упоминают лишь 8 %.
Для многих домохозяйств первоначальный взнос, который составляет около 15–20 % от цены жилья, означает существенную финансовую нагрузку – по данным Luminor в среднем это 20 000 евро. Видно, что накопление необходимой суммы становится все более длительным или даже невозможным.
В соседних странах жители могут накопить первоначальный взнос немного быстрее – в Литве (23 %) и Эстонии (22 %) большинство жителей в качестве возможного срока накопления указывают от четырех до пяти лет. В то же время в Литве, по сравнению с другими странами Балтии, наибольшее число жителей (21 %) считает, что первоначальный взнос можно было бы накопить даже в течение одного – трех лет.
Жители с высшим образованием демонстрируют большую финансовую стабильность – 38 % утверждают, что необходимую сумму смогли бы накопить в течение ближайших пяти лет. Домохозяйства из четырех человек чаще (15 %) указывают, что средства могли бы сформировать сравнительно быстро, то есть за один – три года. Особенно хорошие возможности для накоплений есть у жителей с более высокими средними доходами, а именно свыше 1501 евро в месяц.
В то же время 13 % жителей признают, что создать такие накопления для них невозможно. Большие трудности наблюдаются среди жителей с основным образованием (38 %). В сельских территориях почти каждый пятый признает, что первоначальный взнос он вообще не смог бы накопить.
