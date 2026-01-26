Жители Латвии признались, что у них остается все меньше денег и им все сложнее копить

За последние два года возможности жителей накопить средства на первоначальный взнос для покупки жилья изменились. Если в 2023 году 28 % жителей указывали, что необходимую сумму могли бы накопить в течение одного – трех лет, то в этом году такую возможность видят лишь 13 %. Примерно каждому пятому жителю в этом году потребовалось бы от четырех до пяти лет. Увеличилось число людей, которым для первоначального взноса потребовалось бы не менее семи лет. Одновременно существенно сократилась доля жителей, у которых средства для первоначального взноса уже есть или были бы доступны сразу – в этом году такую возможность упоминают лишь 8 %.