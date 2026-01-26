Латвийские послы со всего мира встретятся сегодня в Риге

Совещание сегодня откроет министр иностранных дел Байба Браже. Перед послами выступят руководитель постоянного представительства Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, который будет говорить об основных задачах по укреплению региональной безопасности в Европе. В свою очередь комиссар ЕС по экономике и производительности Валдис Домбровскис ознакомит послов с задачами и приоритетами Европейской комиссии на 2026 год.