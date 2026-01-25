Европа сделала еще один шаг, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей
Как сообщает BBC, с этой недели 27 стран ЕС больше не покупают не только российскую нефть, но и нефтепродукты, произведенные из нее в Индии, Турции и других странах.
"Эмбарго на продукты переработки российской нефти уже привело к падению цен на нее и заставило Кремль в очередной раз перестраивать нефтяной бизнес. И это не последний ход Евросоюза — самого богатого в мире и ближайшего к России рынка сбыта энергоносителей", - сообщает BBC.
Уже через три месяца, в апреле, ЕС частично запретит покупать российский сжиженный газ, а в июне — трубопроводный по краткосрочным контрактам. А в следующем году придет конец и поставкам по долгосрочным контрактам: сжиженного газа — с 1 января, трубопроводного — с 1 ноября 2027 года.
После этого фактически единственным покупателем российской нефти и газа в Европе останется Венгрия. Нефть по трубопроводу "Дружба" через Украину получает венгерская компания MOL, которая помимо предприятий в Венгрии владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Словакии и крупнейшим НПЗ в Хорватии. А сейчас она готовится купить единственный НПЗ в Сербии у российской "Газпромнефти".
Для Венгрии и Словакии — двух главных союзников России в ЕС — Евросоюз до сих пор делал исключения, чтобы избежать их вето при введении и продлении санкций против Кремля за вторжение в Украину. Эксперты уверены, что и после 2028 года Венгрия сумеет сохранить доступ к дешевым нефтегазовым поставкам из России.
По оценкам аналитических центров и данных Евростата/Bruegel за 2025 год ЕС в целом закупил у России энергоносители (нефть, нефтепродукты, газ, СПГ, уголь, ядерное топливо) примерно на 20–25 млрд евро. Для сравнения: в 2021 году ЕС купил у РФ энергоносителей на 160 млрд евро, в 2022 году — на 135 млрд евро.)
Важно также понимать, что ЕС не покупает энергоносители у РФ как единый субъект: это делают отдельные компании и страны.
