Европа сделала еще один шаг, чтобы полностью отказаться от российских энергоносителей

Для Венгрии и Словакии — двух главных союзников России в ЕС — Евросоюз до сих пор делал исключения, чтобы избежать их вето при введении и продлении санкций против Кремля за вторжение в Украину. Эксперты уверены, что и после 2028 года Венгрия сумеет сохранить доступ к дешевым нефтегазовым поставкам из России.