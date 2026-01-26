По уровню сокращения выброса парниковых газов Латвия плетется в хвосте Европе
В 2024 году объем выбросов парниковых газов в ЕС, включая экономические виды деятельности и домохозяйства, составил 3,3 млрд тонн в эквиваленте CO2. Это на 1 % меньше по сравнению с 2023 годом и на 20 % меньше, чем в 2013 году.
Как сообщает Eurostat, в период с 2013 по 2024 год энергетический сектор (поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционирование воздуха) продемонстрировал наиболее резкое снижение и наибольшее общее сокращение выбросов — на 49 %, или на 512 млн тонн в эквиваленте CO2. За тот же период еще три вида экономической деятельности зафиксировали двузначное сокращение выбросов: добыча полезных ископаемых и разработка карьеров — на 37 % (минус 25 млн тонн CO2-эквивалента), обрабатывающая промышленность — на 18 % (минус 146 млн тонн), сектор услуг — на 14 % (минус 36 млн тонн).
Рост выбросов был зафиксирован лишь в двух видах экономической деятельности: транспорт и складирование, где они увеличились на 14 % (плюс 57 млн тонн CO2-эквивалента), а также строительство, где рост составил 6 % (плюс 3 млн тонн).
Интенсивность выбросов парниковых газов снизилась на 34 % с 2013 года. Интенсивность выбросов парниковых газов отражает объем выбросов, выраженных в эквиваленте CO2, на единицу валовой добавленной стоимости, измеряемой в евро, и является показателем климатической эффективности экономического производства. Снижение интенсивности означает, что при создании той же добавленной стоимости образуется меньше выбросов.
С 2013 по 2024 год интенсивность выбросов парниковых газов в ЕС сократилась на 34 %. Это стало результатом одновременного снижения объемов выбросов парниковых газов в экономике ЕС и роста валовой добавленной стоимости на 20 %.
Наибольшее сокращение интенсивности выбросов зафиксировано в Эстонии (минус 64 %), Ирландии (минус 50 %) и Финляндии (минус 44 %). Единственной страной, где с 2013 года интенсивность выбросов выросла, стала Мальта — плюс 17 %.
В Латвии зафиксировано одно из самых небольших сокращений - на 22,9%. Меньше только в Литве (18%), Австрии (19,5%) и Люксембурге (13,6%).
