По уровню сокращения выброса парниковых газов Латвия плетется в хвосте Европе

Как сообщает Eurostat, в период с 2013 по 2024 год энергетический сектор (поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционирование воздуха) продемонстрировал наиболее резкое снижение и наибольшее общее сокращение выбросов — на 49 %, или на 512 млн тонн в эквиваленте CO2. За тот же период еще три вида экономической деятельности зафиксировали двузначное сокращение выбросов: добыча полезных ископаемых и разработка карьеров — на 37 % (минус 25 млн тонн CO2-эквивалента), обрабатывающая промышленность — на 18 % (минус 146 млн тонн), сектор услуг — на 14 % (минус 36 млн тонн).