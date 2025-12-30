Раскрыто, сколько латвийские автоводители доплачивают за выполнение климатических целей чиновников
Вокруг нового Закона о транспортной энергии, который вступит в силу с 1 января 2026 года, развернулась острая дискуссия: одни говорят о неизбежном росте цен на топливо, другие — о минимальном влиянии на кошелек потребителя. Свое мнение высказал представитель отрасли.
В Латвии принят Закон о транспортной энергии, который с 1 января 2026 года заменит действующий до сих пор Закон о биотопливе. По мнению члена правления Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергии Ренарса Пуце, новое регулирование добавит рынку предсказуемости и стабильности.
«Местным производителям наконец подается сигнал о том, что правила рынка не будут меняться каждый год. Это не идеальная стабильность, но все же стабильность, на основе которой можно планировать», — подчеркивает Ренарс Пуце.
По его мнению, закон создает более равные правила игры, при которых местные производители, использующие латвийское сырье и обеспечивающие рабочие места в регионах, не оказываются в невыгодном положении.
Одним из самых громких аргументов в публичном пространстве было предположение, что новое регулирование приведет к резкому росту цен на топливо.
"Эти утверждения не соответствуют ни сложившейся практике, ни доступным экономическим оценкам", - утверждает Р. Пуце.
«Влияние биотоплива на конечную цену уже сейчас является незначительным — это 3–5 центов за литр при использовании биотоплива первого поколения. До 2030 года это влияние останется очень ограниченным», — подчеркивает представитель ассоциации.
Он также напоминает, что цены на топливо в первую очередь определяются мировыми ценами на нефть, геополитическими событиями, валютными курсами, акцизными налогами и системой торговли выбросами, а не долей биотоплива в составе горючего. Эти внешние факторы сегодня невозможно точно прогнозировать, однако они напрямую не связаны с Законом о транспортной энергии.