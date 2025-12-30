Раскрыто, сколько латвийские автоводители доплачивают за выполнение климатических целей чиновников

Он также напоминает, что цены на топливо в первую очередь определяются мировыми ценами на нефть, геополитическими событиями, валютными курсами, акцизными налогами и системой торговли выбросами, а не долей биотоплива в составе горючего. Эти внешние факторы сегодня невозможно точно прогнозировать, однако они напрямую не связаны с Законом о транспортной энергии.