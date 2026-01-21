Производители крепкого алкоголя не знают, кто выпьет их продукцию
Спрос на текилу, коньяк и виски в мире идет вниз, и производители вынуждены корректировать стратегию, цены и ассортимент. Об этом пишет Euronews.
Рекордный - на 22 миллиарда долларов - запас крепких напитков скопился на складах мировых производителей алкоголя на фоне резкого падения спроса, сообщает Financial Times. По данным издания, объемы нераспроданной продукции достигли максимального за последнее десятилетие уровня.
Среди пострадавших - такие лидеры отрасли, как Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau и другие. Сообщается, что только у Rémy Cointreau объем запасов исчисляется 2 миллиардами долларов, что сопоставимо с рыночной капитализацией компании.
Производители вынуждены приостанавливать производство и снижать цены. FT пишет, что японская группа Suntory закрыла свой флагманский завод по производству бурбона Jim Beam в Кентукки минимум на год, а Diageo остановил производство виски на своих площадках в Техасе и Теннесси до лета. Одновременно в секторе крепкого премиального алкоголя заметно падают цены: стоимость бутылки коньяка Hennessy в США снизилась с 45 до 35 долларов.
Аналитики, однако, не удивлены и считают происходящее предсказуемым замедлением рынка после бума в период пандемии, который, по их мнению, не мог длиться вечно. Тогда оказавшиеся в изоляции люди действительно стали больше пить: по итогам 2020 года группа Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness) сообщила, что ее продажи текилы подскочили на 80%.
Нынешний кризис затоваренности у производителей - результат ошибок планирования, пишут эксперты, а также, вероятно, последовавший за коронавирусом всплеск запроса на здоровый образ жизни и осознанность.
В США в рамках исследования Gallup по итогам прошлого года только 54% взрослых заявили, что употребляют алкоголь, и это самый низкий показатель за 90-летнюю историю опроса. Для сравнения, в 2023 году американских респондентов, признавшихся в употреблении алкоголя, было 62%.
Аналогичная картина - в Австралии, Великобритании и некоторых странах Европы: чем моложе возрастная группа, тем выше вероятность того, что в ней будут непьющие и малопьющие люди. На фоне изменения предпочтений в обществе вперед вырываются производители слабо- и безалкогольных напитков.
Похожие тенденции и в Латвии. Как недавно сообщал Otkrito.lv, в стране резко выросли продажи безалкогольного пива.