В Латвии неожиданно "выстрелило" безалкогольное пиво: плюс 45% за два года
Потребление безалкогольного пива в Латвии демонстрирует стремительный рост - за последние два года этот сегмент вырос на 45%, в стоимостном выражении - на 50%, а удельный вес безалкогольного пива в общем потреблении - с 2% до 3%, свидетельствуют данные международной компании по исследованию рынка и аналитике данных Nielsen.
За первые десять месяцев 2025 года общий объем пивного рынка в Латвии уменьшился на 8%, в стоимостном выражении - на 6,6%, что во многом было обусловлено ростом цены пива на 1,5% за литр. В то же время сегмент безалкогольного пива продолжает расти и составляет 3% общего объема потребления пива и 3,6% рыночной стоимости. В первые десять месяцев 2024 года эти показатели составляли соответственно 2,3% и 2,9%, пишет Delfi.lv.
Такая тенденция наблюдается не только в Латвии, но и по всей Европе. Безалкогольное пиво больше не является нишевым продуктом, а представляет собой быстрорастущую и важную часть культуры употребления пива. Европейские пивовары подчеркивают, что каждый пятнадцатый сорт пива в Европейском союзе сегодня является безалкогольным - в общей сложности это 2,2 млрд литров в год.
"Безалкогольное пиво - это не модный тренд, а результат изменения потребительских привычек, отражающий выбор потребителей в пользу качества, истории бренда и вкуса. Оно расширяет доступность пивной культуры, предлагая возможность наслаждаться этим напитком и тем, кто не употребляет алкоголь, старается сократить его потребление или ищет альтернативы. Рост этого сегмента в Латвии стимулируется не только импортом, но и местными брендами. Объемы реализации традиционных местных безалкогольных пивных брендов с 2023 года увеличились более чем вдвое", - рассказывает руководитель бренда Mežpils alus Иева Анита Риекста.
Продажи безалкогольного пива наиболее стремительно растут в Риге и в крупных торговых сетях. В небольших магазинах продажи этой категории пива растут медленнее.