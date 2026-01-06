В Латвии неожиданно "выстрелило" безалкогольное пиво: плюс 45% за два года

За первые десять месяцев 2025 года общий объем пивного рынка в Латвии уменьшился на 8%, в стоимостном выражении - на 6,6%, что во многом было обусловлено ростом цены пива на 1,5% за литр. В то же время сегмент безалкогольного пива продолжает расти и составляет 3% общего объема потребления пива и 3,6% рыночной стоимости. В первые десять месяцев 2024 года эти показатели составляли соответственно 2,3% и 2,9%, пишет Delfi.lv.