Новая схема мошенников: латвийцев уговаривают продать квартиры "по заданию полиции"

Эксперт по безопасности Элвис Страздиньш указывает, что эта схема уже «отработана» за рубежом и в настоящее время начинает стремительно распространяться в Латвии. Он подчеркивает, что жителям следует критически относиться к любым призывам участвовать в «секретных операциях», связанных с финансовыми сделками или отчуждением имущества. «Задавайте как можно больше вопросов и ни в коем случае не совершайте действий со своей собственностью по просьбе незнакомцев», — предупреждает эксперт.