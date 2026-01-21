Новая схема мошенников: латвийцев уговаривают продать квартиры "по заданию полиции"
В Латвии мошенники используют новую схему: под видом полицейских убеждают жителей продать квартиру для "секретной операции". Жертвы теряют и недвижимость, и деньги, переводя их на "безопасный счет", сообщает 360TV Ziņas.
В Латвии мошенники достигли нового, опасного уровня, поскольку теперь жители рискуют потерять не только накопления на банковских счетах, но и свои дома. Эксперты предупреждают о коварной и психологически тонко продуманной схеме, при которой людей уговаривают продать свою недвижимость «по заданию полиции». В результате без жилья и денег остаются как владелец квартиры, так и покупатель, неосознанно вовлеченный в мошенничество.
Все начинается с на первый взгляд безобидного звонка от представителя компании Elektrum, который сообщает о необходимости заменить электросчетчик. Во время этого разговора мошенники хитро выманивают персональные данные. Примерно через неделю следует следующий этап: жертве звонит «полицейский». Он заявляет, что предыдущие звонящие были преступниками, и призывает жителя поучаствовать в секретной операции по их задержанию.
Чтобы «поймать» мошенников, жертву просят разместить объявление о продаже квартиры на популярных порталах. Авторы схемы дают очень точные и правдоподобные инструкции по каждому следующему шагу, создавая у жертвы уверенность, что она помогает правоохранительным органам. На этом этапе в процесс вовлекается и покупатель, который действительно хочет приобрести жилье и ничего не знает о происходящем преступлении.
В сопровождении мошенников жертва отправляется к настоящему нотариусу, чтобы заключить договор купли-продажи. Удивительно, но на банковский счет жертвы действительно поступают реальные деньги от покупателя. Однако именно здесь скрывается самый опасный момент схемы — сразу после сделки лжеполицейские требуют срочно перевести эти деньги на «безопасный счет» или передать «на хранение» до завершения операции. В итоге человек остается и без жилья, и без полученных денег.
Эксперт по безопасности Элвис Страздиньш указывает, что эта схема уже «отработана» за рубежом и в настоящее время начинает стремительно распространяться в Латвии. Он подчеркивает, что жителям следует критически относиться к любым призывам участвовать в «секретных операциях», связанных с финансовыми сделками или отчуждением имущества. «Задавайте как можно больше вопросов и ни в коем случае не совершайте действий со своей собственностью по просьбе незнакомцев», — предупреждает эксперт.
Правоохранительные органы напоминают, что полиция никогда не будет просить жителей продавать свою недвижимость или переводить деньги на чужие счета для помощи в расследовании. Если вы получаете такой звонок, немедленно прекратите разговор и свяжитесь с полицией по телефону 110.
