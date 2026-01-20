В туристической отрасли Латвии обнаружили признаки ценового каннибализма
"Туристическая отрасль Латвии уже длительное время находится на грани выживания. Отели пытаются выстоять за счет ценового демпинга, рестораны массово закрываются, а отрасль постепенно теряет профессионалов. Наиболее точно эту ситуацию описывает слово «каннибализм», и это прямое следствие политического бездействия государства", - пишет в своем комментарии Артур Силантьев, член правления Aparthotel Amella.
"Туризм не существует в вакууме. Он работает только тогда, когда у государства есть четкое направление, узнаваемость и целенаправленное международное присутствие. В настоящее время в Латвии нет ни стратегии, ни видения, ни последовательной коммуникации, и весь сектор ощущает это ежедневно", - отмечает предприниматель.
Государственные инвестиции в рекламу в 2025 году: Латвия — около 2,5 млн евро; Литва — около 6 млн евро; Эстония — около 9 млн евро. Экономический вклад туризма в странах Балтии: Литва — 1,8 млрд евро; Эстония — 1,5 млрд евро; Латвия — 1,27 млрд евро.
"Эти данные — не просто цифры. Это индикаторы последствий политических решений. Латвия занимает третье место по инвестициям и третье место по результатам. Если государство не обеспечивает достаточную международную узнаваемость, рынок вынужден самостоятельно искать механизмы выживания. В Латвии это означает падение цен. Это не здоровый рынок, а стратегия отчаяния", - полагает Артур Силантьев.
Отели конкурируют не качеством или инновациями, а более низкими ценами. Рестораны, в свою очередь, испытывают эффект домино: снижается посещаемость, растет давление издержек, заведения закрываются.
"Балтийская конкуренция с каждым годом превращается в гонку, в которой Латвия не участвует. Литва и Эстония инвестируют целенаправленно, создают узнаваемые кампании и привлекают платежеспособные рынки. Латвия же продолжает надеяться, что туристы заметят нас без всякой причины. В реальности никто не выбирает направление случайно — туристы едут туда, где их приглашают, обращаются к ним и убеждают. Литва и Эстония это делают, а Латвия, к сожалению, сейчас — нет", - уверен член правления Aparthotel Amella.
По его мнению, решения просты и практичны: увеличить маркетинговый бюджет до конкурентоспособного по балтийским меркам уровня; обеспечить прозрачное использование средств и четкие показатели эффективности; разработать профессиональную коммуникационную и стратегию развития в сотрудничестве с отраслью.
"Туризм не может ждать еще год, еще один бюджетный цикл или очередное обсуждение стратегии. Действовать нужно сейчас, а не после выборов и не «когда появится возможность»", - подводит итог бизнесмен.
Как ранее писал Otkrito.lv, зарубежные туристы находят, что Латвия более интересная страна, чем Литва и Эстония.