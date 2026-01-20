В туристической отрасли Латвии обнаружили признаки ценового каннибализма

"Балтийская конкуренция с каждым годом превращается в гонку, в которой Латвия не участвует. Литва и Эстония инвестируют целенаправленно, создают узнаваемые кампании и привлекают платежеспособные рынки. Латвия же продолжает надеяться, что туристы заметят нас без всякой причины. В реальности никто не выбирает направление случайно — туристы едут туда, где их приглашают, обращаются к ним и убеждают. Литва и Эстония это делают, а Латвия, к сожалению, сейчас — нет", - уверен член правления Aparthotel Amella.