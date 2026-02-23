Соцсети спровоцировали ажиотаж: жители Латвии массово запасались гранулами. А что происходит сейчас?

Спрос на гранулы существенно не менялся из-за теплых зим. Например, в 2020 году средняя температура зимой составляла +2,7 градуса, и в тот год было использовано около 160 тыс. тонн гранул, а в следующем году температура опустилась до -2,8 градуса, поэтому потребление увеличилось на 30 тыс. тонн. В Латвии производят почти в 10 раз больше гранул, чем потребляется, однако в середине января в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что в магазинах гранул больше нет, так как их раскупают сразу же после поступления в продажу. Возникший ажиотаж привел к дефициту, поскольку производители не справлялись с резко возросшим спросом. На этой неделе журналисты передачи "Ничего личного" на Tv3 посетили крупнейшие магазины строительных товаров. Гранулы там были в наличии, и столпотворения из-за них больше не наблюдалось.