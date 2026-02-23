Соцсети спровоцировали ажиотаж: жители Латвии массово запасались гранулами. А что происходит сейчас?
В январе в Латвии стояли самые суровые за последние годы морозы. Домохозяйствам, использующим для отопления гранулы, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.
В социальных сетях и СМИ распространились сообщения о нехватке гранул в магазинах, что вызвало ажиотаж. Люди стали спешно делать запасы, опасаясь, что топлива не хватит. Ни продавцы, ни производители не были готовы к столь резкому росту спроса и не смогли его удовлетворить. Гранулы - один из самых популярных видов топлива в Латвии: их используют как в частных домах, так и в системах централизованного теплоснабжения. Из 645 котельных на гранулах работает каждая пятая. Спрос на них в последние годы существенно не менялся - с 2020 года он составлял около 190 тыс. тонн в год, однако объемы производства сократились.
"Производство в основном уменьшилось по той причине, что либо спрос на экспортных рынках был слабым, либо уровень цен был низким. В свою очередь цена на сырье сохранялась сравнительно высокой, поэтому производители гранул решили не производить столько, сколько могли бы", - говорит председатель правления Латвийской ассоциации биомассы Дидзис Палейс.
Спрос на гранулы существенно не менялся из-за теплых зим. Например, в 2020 году средняя температура зимой составляла +2,7 градуса, и в тот год было использовано около 160 тыс. тонн гранул, а в следующем году температура опустилась до -2,8 градуса, поэтому потребление увеличилось на 30 тыс. тонн. В Латвии производят почти в 10 раз больше гранул, чем потребляется, однако в середине января в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что в магазинах гранул больше нет, так как их раскупают сразу же после поступления в продажу. Возникший ажиотаж привел к дефициту, поскольку производители не справлялись с резко возросшим спросом. На этой неделе журналисты передачи "Ничего личного" на Tv3 посетили крупнейшие магазины строительных товаров. Гранулы там были в наличии, и столпотворения из-за них больше не наблюдалось.