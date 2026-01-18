Гибель детей в пожарах: латвийские спасатели предоставили тревожные данные
За последние пять лет в Латвии в пожарах погибли восемь детей. Статистика VUGD подчеркивает, насколько уязвимы семьи перед бытовыми трагедиями.
За последние пять лет в Латвии в пожарах погибли восемь детей, включая детей, погибших в пятницу в Кекавской волости, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 2020 году и в прошлом году в пожарах погиб один ребенок, в 2022 и 2023 годах - двое несовершеннолетних. В то же время в 2021 и 2024 годах пожаров, в которых погибли бы несовершеннолетние, не было.
Уже сообщалось, что в пятницу утром в поселке Крусткалны Кекавской волости в результате пожара погибли двое детей. Вчера телеканал TV3 сообщил, что женщина, которая, предположительно, является матерью погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в трагедии, находится в Детской больнице.