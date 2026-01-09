Подарок, который греет и ноги, и сердце: жительница Даугавпилса поблагодарила пожарных за их труд

Молодая женщина — открытый, доброжелательный и творческий человек. Она увлечена рукоделием и с большим энтузиазмом вяжет носки, рукавицы и другие изделия. Несмотря на жизненные трудности, она нашла в себе силы и желание поддержать других и выразить признательность тем, кто ежедневно заботится о безопасности общества.