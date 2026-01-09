Подарок, который греет и ноги, и сердце: жительница Даугавпилса поблагодарила пожарных за их труд
В конце 2025 года воплотилась в жизнь трогательная инициатива жительницы Даугавпилса, которая решила выразить благодарность пожарным, подарив им связанные собственными руками носки.
В конце 2025 года Социальная служба Даугавпилсского самоуправления присоединилась к реализации искренней мечты жительницы групповых квартир (квартиры, где вместе живут люди с ограниченными возможностями или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации),— подарить пожарным теплые и символичные подарки, сделанные своими руками.
Молодая женщина — открытый, доброжелательный и творческий человек. Она увлечена рукоделием и с большим энтузиазмом вяжет носки, рукавицы и другие изделия. Несмотря на жизненные трудности, она нашла в себе силы и желание поддержать других и выразить признательность тем, кто ежедневно заботится о безопасности общества.
Высоко оценив вклад пожарных и их самоотверженный труд, женщина связала и подарила им десять пар теплых носков. В этом жесте — не только практическая польза, но и искреннее человеческое тепло.
Социальная служба, которая не только оказывает помощь нуждающимся, но и поддерживает инициативы, направленные на вовлечение людей в добрые дела, помогла реализовать эту идею. В учреждении подчеркивают, что подобные примеры вдохновляют и показывают: даже небольшой поступок может принести радость и укрепить чувство общности.
Социальная служба гордится добрым поступком жительницы групповых квартир и желает всем в 2026 году быть бескорыстными, щедрыми и открытыми к добрым делам, напоминая, что, даря радость другим, мы обогащаем и самих себя.