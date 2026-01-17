Глава ассоциации гинекологов объяснила, почему часть родильных отделений в Латвии может измениться
Демографическая ситуация в Латвии уже давно остается одной из самых обсуждаемых проблем — эксперты регулярно возвращаются к вопросу снижения рождаемости и его последствий для системы здравоохранения. В эфире TV24, в программе «Uz līnijas», эту тему прокомментировала глава ассоциации гинекологов Ласма Лидака.
Отвечая на вопрос, влияет ли демография на занятость гинекологов, Лидака отметила, что сокращения нагрузки она не наблюдает.
По словам Лидаки, наиболее болезненная тема в контексте демографических изменений — это организация работы родильных отделений, особенно в регионах. С одной стороны, для женщин крайне важна доступность: когда родильное отделение находится рядом, проще добраться, быстрее вернуться домой после родов, поддерживать контакт с близкими, а логистика остается понятной и предсказуемой.
Однако, подчеркнула глава ассоциации, доступность нельзя рассматривать в отрыве от качества медицинской помощи. Критерии качества, которые сейчас обсуждаются и вводятся, включают требования к квалификации персонала. И здесь возникает системная проблема: если роды в конкретном отделении происходят редко — раз в несколько дней — персонал может неделями не сталкиваться с практическими случаями. «В такой ситуации квалификация снижается», — обозначила Лидака. По ее словам, это неизбежно влияет и на уверенность специалистов, и на устойчивость командной работы.
Именно поэтому, считает Ласма, введение критериев качества в перспективе приведет к тому, что отдельные родильные отделения придется реструктурировать. При этом она не называет этот процесс исключительно негативным и предлагает воспринимать его как «точку роста», где возможны различные решения — в том числе при активном участии самоуправлений.
Один из вариантов — создание «дневных гостиниц» при крупных больницах, где женщина может находиться в ожидании начала родов, чтобы не ехать из отдаленного населенного пункта в экстренном режиме и не преодолевать длинный путь в самый критический момент.
Лидака также отметила, что обсуждения ведутся совместно со Службой неотложной медицинской помощи. В числе тем — возможность перестроить сеть и размещение станций, чтобы при изменениях в системе родовспоможения перевозка пациенток оставалась своевременной и безопасной.
Еще одна модель — развитие локальных или региональных «пунктов акушерок». В таких пунктах акушерка может осмотреть женщину, оценить, на какой стадии роды, проверить состояние плода и вместе с пациенткой принять решение: возвращаться ли домой и ждать дальше, ехать ли в ближайшее подходящее учреждение или же требуется специализированный транспорт и немедленная перевозка в более крупный центр.
Руководитель ассоциации подчеркнула, что профессиональная организация не принимает решений об открытии или закрытии родильных отделений. Однако критерии качества, которые должны быть выполнены, станут решающим фактором для функционирования конкретных структур. Это, по ее словам, может означать, что часть отделений не сможет соответствовать требованиям — тогда система будет концентрироваться там, где проще обеспечить опытный персонал, стабильную команду и необходимую инфраструктуру.
При этом Лидака признала, что уже сейчас в ряде региональных больниц родильные отделения периодически закрываются на две-три недели — просто из-за нехватки персонала. Такой формат, подчеркнула она, не может считаться устойчивым долгосрочным решением и лишь усиливает неопределенность для жителей регионов.
В итоге, резюмировала эксперт, в вопросе организации родов Латвии придется искать баланс между доступностью и качеством, а изменения, скорее всего, будут идти в сторону укрупнения и перестройки сети — с параллельным развитием транспортных и промежуточных решений, которые помогут женщинам безопасно и без лишнего стресса добираться до медицинской помощи.