Глава ассоциации гинекологов объяснила, почему часть родильных отделений в Латвии может измениться

Однако, подчеркнула глава ассоциации, доступность нельзя рассматривать в отрыве от качества медицинской помощи. Критерии качества, которые сейчас обсуждаются и вводятся, включают требования к квалификации персонала. И здесь возникает системная проблема: если роды в конкретном отделении происходят редко — раз в несколько дней — персонал может неделями не сталкиваться с практическими случаями. «В такой ситуации квалификация снижается», — обозначила Лидака. По ее словам, это неизбежно влияет и на уверенность специалистов, и на устойчивость командной работы.