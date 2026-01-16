От Нигерии до Индии: женщины каких национальностей стали чаще рожать в Рижском роддоме?

Статистика показывает, что в Рижском роддоме детей родили женщины более чем 40 разных национальностей. Например, в 2012 году их было 42, в 2019 году — 47, в 2025 году — 44. Многие национальности представлены одной или несколькими роженицами, а некоторые — двумя или тремя женщинами (нигерийка, турчанка, сербка, немка, филиппинки, датчанки и др.). По сравнению с 2012 и 2019 годами, когда в роддоме рожали три женщины индийской национальности, в прошлом году ребенка родили уже 20 представительниц этой общины.