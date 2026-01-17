Выяснилось, что пока Эстония показательно депортирует пророссийских активистов, Финляндия это скрывает

После развязанной РФ войны в Украине Эстония выслала более 20 проживавших в стране пророссийских активистов. Депортации происходили по инициативе полиции безопасности, а полицейские и пограничная служба непосредственно отвечали за осуществление. Некоторые из депортированных родились в Эстонии, другие прожили в стране долгое время. Перед высылкой у них были отозваны виды на жительство. Их объединяет то, что все подвергнутые высылке были убеждёнными пророссийскими активистами.