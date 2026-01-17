Выяснилось, что пока Эстония показательно депортирует пророссийских активистов, Финляндия это скрывает
Как сообщает финский общественный вещатель Yle, Эстония проводит депортации открыто. В Финляндии же оказалось затруднительно получить от властей подробную информацию.
После развязанной РФ войны в Украине Эстония выслала более 20 проживавших в стране пророссийских активистов. Депортации происходили по инициативе полиции безопасности, а полицейские и пограничная служба непосредственно отвечали за осуществление. Некоторые из депортированных родились в Эстонии, другие прожили в стране долгое время. Перед высылкой у них были отозваны виды на жительство. Их объединяет то, что все подвергнутые высылке были убеждёнными пророссийскими активистами.
Депортации проводились на основании статьи Закона об иностранцах, согласно которой полиция безопасности и пограничная охрана могут отозвать ВНЖ, если проживающий в Эстонии иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.
Эстония проводит депортации открыто. В Финляндии же оказалось затруднительно получить от властей подробную информацию даже о том, проводились ли аналогичные депортации, то есть высылались ли из страны российские граждане за прокремлёвскую деятельность во время войны.
Специалист по связям с общественностью полиции безопасности Supo Анни Лехтонен сообщила лишь, что ведомство направляло в Миграционную службу заявления по поводу аннулирования ВНЖ и депортаций.
– Но, к сожалению, мы не можем комментировать количество заявлений по различным категориям или гражданство этих лиц, – заметила Лехтонен.
В 2023 году Supo вынесло 50 негативных заключений в Migri по вопросам национальной безопасности. Половина из них касалась российских граждан. Однако в ведомстве не раскрывают, какую именно угрозу национальной безопасности представляют эти лица.
Yle также обратилось в финскую иммиграционную службу с вопросом о депортациях россиян по соображениям национальной безопасности. В службе отметили, что не могут предоставить ”информацию о решениях по депортации с такой степенью точности”.
В Supo сообщили Yle, что Россия оказывает разнообразное и широкомасштабное влияние в различных европейских странах, но Финляндия не является её главной целью.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Финляндия начала массово депортировать бежавших из РФ россиян-оппозиционеров.