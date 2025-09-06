Финляндия начала массово депортировать бежавших из РФ россиян-оппозиционеров
Как сообщает Postimees, власти Финляндии начали массово депортировать россиян, бежавших в эту страну после начала войны России против Украины.
С января по сентябрь 2025 года из Финляндии были высланы 104 гражданина России, получившие отказ в предоставлении убежища, сообщили изданию «Вот Так» в финской полиции. Рост числа депортированных в текущем году вызван тем, что прошения россиян об убежище долгое время не рассматривались.
«Два года никого не интервьюировали. Они просто не знали, что с нами делать. Были лишь редкие исключения. Наши ребята-активисты обращались к финскому омбудсмену, писали жалобы и только в конце 2024 года начались собеседования», - рассказал изданию Максим Алиев - активист организации «Кеми против войны» и бывший волонтер штаба Навального в Красноярске. По его словам, по итогам первых собеседований почти 90 процентов россиян получили отказы.
Огромное количество отказов было связано с тем, что в большинстве случаев просители бежали из России от мобилизации. В мае 2023 года миграционная служба Финляндии сообщила, что по меньшей мере 1109 россиян запросили убежище на основании того, что они уклонились от призыва на военную службу.
Отказывая им, финские власти утверждают, что в России мобилизация закончена. В решениях говорится, что об этом заявляли тогдашний министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин. Между тем соответствующий указ так и не был подписан.
Некоторых россиян, отказавшихся добровольно покинуть Финляндию, вывозят из страны под конвоем. По данным финской полиции, за восемь месяцев 2025 года таким способом выслали 18 человек.
По словам Максима Алиева, если человека вывозят под конвоем, его обычно сажают на самолет в Турцию, откуда тот дальше летит за свой счет. Также могут вывезти в эстонскую Нарву, поскольку выслать наземным путем напрямую в Россию не могут - в ноябре 2023 года Финляндия закрыла все погранпереходы на финско-российской границе.
При этом среди тех, кто получает убежище в Финляндии, в основном люди с «идеальными кейсами», пишет «Вот Так». Это активисты, участвовавшие в протестах, а также те, кто имел проблемы с законом - аресты, штрафы или уголовные дела.