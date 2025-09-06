Финляндия начала массово депортировать бежавших из РФ россиян-оппозиционеров

«Два года никого не интервьюировали. Они просто не знали, что с нами делать. Были лишь редкие исключения. Наши ребята-активисты обращались к финскому омбудсмену, писали жалобы и только в конце 2024 года начались собеседования», - рассказал изданию Максим Алиев - активист организации «Кеми против войны» и бывший волонтер штаба Навального в Красноярске. По его словам, по итогам первых собеседований почти 90 процентов россиян получили отказы.