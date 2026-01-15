На Латвию внезапно пролился золотой дождь из зарубежных денег. На что пойдут эти средства?

Японская технологическая компания Epson откроет в Риге европейский центр бизнес-услуг, предусматривающий инвестиции в размере 6 миллионов евро и создание 150 новых рабочих мест. Рига была выбрана для этого проекта в конкуренции с 28 городами в 18 странах, а решающими факторами стали географическое положение Латвии, стабильность, конкурентоспособность затрат, а также квалификация рабочей силы и знание языков.