На Латвию внезапно пролился золотой дождь из зарубежных денег. На что пойдут эти средства?
В 2025 году при участии Латвийского агентства инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA) было начато осуществление 31 инвестиционного проекта. Общий объем этих проектов достиг 1,01 миллиарда евро, а в результате их реализации будет создано 1350 новых рабочих мест. Привлечен исторически крупнейший объем инвестиций за один год.
Так, в энергетической сфере запланировано строительство завода по производству возобновляемого топлива на территории Рижского свободного порта, где украинская компания Pars Terminal намерена инвестировать 120 миллионов евро.
Японская технологическая компания Epson откроет в Риге европейский центр бизнес-услуг, предусматривающий инвестиции в размере 6 миллионов евро и создание 150 новых рабочих мест. Рига была выбрана для этого проекта в конкуренции с 28 городами в 18 странах, а решающими факторами стали географическое положение Латвии, стабильность, конкурентоспособность затрат, а также квалификация рабочей силы и знание языков.
Центр бизнес-услуг в Риге откроет также канадская компания цифровых технологий NtangledState, где планируется создание 200 новых рабочих мест и инвестиции в объеме 25 миллионов евро.
Кроме того, начата реализация ряда проектов в сфере обороны. В частности, эстонская компания Frankenburg Technologies инвестирует 10 миллионов евро в создание производства ракет ближнего радиуса действия для противовоздушной обороны.
Из привлеченных в 2025 году инвестиций:
- 460 миллионов евро будут вложены в наукоемкую биоэкономику, в рамках которой планируется реализовать 5 проектов,
- 428 миллионов евро — в проекты умной энергетики (4 проекта),
- 34 миллиона евро — в производство (3 проекта),
- 21 миллион евро — в проекты цифровизации (11 проектов),
- 20 миллионов евро — в сферу обороны (3 проекта),
- 48 миллионов евро — в другие отрасли.
Региональное распределение
20 проектов будут реализованы в Риге, 4 проекта — в Курземе, по 2 проекта — в Пририжье, Видземе и Латгале, при этом у одного проекта локация пока не определена, остальные проекты распределены по другим территориям.
Страны, из которых привлечены инвестиции
Финляндия, Швеция и Армения — по 3 проекта,
США, Соединенное Королевство, Австралия, Литва и Украина — по 2 проекта, еще 12 проектов привлечены из других стран.
Топ стран по объему инвестиций
- Литва — 401,7 миллиона евро (2 проекта)
- Украина — 125 миллионов евро (2 проекта)
- Нидерланды — 120 миллионов евро (1 проект)
- Германия — 100 миллионов евро (1 проект)
- Австрия — 80 миллионов евро (1 проект)
- Другие страны — 183 миллиона евро (24 проекта)
Ранее Otkrito.lv приводит мнение эксперта, который считает, что в Латвии у людей слишком быстро растут зарплаты - это тормозит развитие страны.