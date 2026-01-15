На Латвию внезапно пролился золотой дождь из зарубежных денег. На что пойдут эти средства?
фото: LETA
Латвии привалило счастье.
В Латвии

На Латвию внезапно пролился золотой дождь из зарубежных денег. На что пойдут эти средства?

Отдел новостей

Otkrito.lv

В 2025 году при участии Латвийского агентства инвестиций и развития (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA) было начато осуществление 31 инвестиционного проекта. Общий объем этих проектов достиг 1,01 миллиарда евро, а в результате их реализации будет создано 1350 новых рабочих мест. Привлечен исторически крупнейший объем инвестиций за один год.

Так, в энергетической сфере запланировано строительство завода по производству возобновляемого топлива на территории Рижского свободного порта, где украинская компания Pars Terminal намерена инвестировать 120 миллионов евро.

Японская технологическая компания Epson откроет в Риге европейский центр бизнес-услуг, предусматривающий инвестиции в размере 6 миллионов евро и создание 150 новых рабочих мест. Рига была выбрана для этого проекта в конкуренции с 28 городами в 18 странах, а решающими факторами стали географическое положение Латвии, стабильность, конкурентоспособность затрат, а также квалификация рабочей силы и знание языков.

Центр бизнес-услуг в Риге откроет также канадская компания цифровых технологий NtangledState, где планируется создание 200 новых рабочих мест и инвестиции в объеме 25 миллионов евро.

Кроме того, начата реализация ряда проектов в сфере обороны. В частности, эстонская компания Frankenburg Technologies инвестирует 10 миллионов евро в создание производства ракет ближнего радиуса действия для противовоздушной обороны.

Из привлеченных в 2025 году инвестиций:

  • 460 миллионов евро будут вложены в наукоемкую биоэкономику, в рамках которой планируется реализовать 5 проектов,
  • 428 миллионов евро — в проекты умной энергетики (4 проекта),
  • 34 миллиона евро — в производство (3 проекта),
  • 21 миллион евро — в проекты цифровизации (11 проектов),
  • 20 миллионов евро — в сферу обороны (3 проекта),
  • 48 миллионов евро — в другие отрасли.

Региональное распределение

20 проектов будут реализованы в Риге, 4 проекта — в Курземе, по 2 проекта — в Пририжье, Видземе и Латгале, при этом у одного проекта локация пока не определена, остальные проекты распределены по другим территориям.

Страны, из которых привлечены инвестиции

Финляндия, Швеция и Армения — по 3 проекта,

США, Соединенное Королевство, Австралия, Литва и Украина — по 2 проекта, еще 12 проектов привлечены из других стран.

Топ стран по объему инвестиций

  • Литва — 401,7 миллиона евро (2 проекта)
  • Украина — 125 миллионов евро (2 проекта)
  • Нидерланды — 120 миллионов евро (1 проект)
  • Германия — 100 миллионов евро (1 проект)
  • Австрия — 80 миллионов евро (1 проект)
  • Другие страны — 183 миллиона евро (24 проекта)

Ранее Otkrito.lv приводит мнение эксперта, который считает, что в Латвии у людей слишком быстро растут зарплаты - это тормозит развитие страны.

Темы

УкраинаЛитваРигаСШАКурземеАвстралияАрменияФинляндияГерманияНидерландыШвецияВидземеЛатгалеАвстрияOtkrito.lv

Другие сейчас читают