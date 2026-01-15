Латвийцам напомнили о том, что они обязаны сделать в своем жилье раз в 10 лет и предложили соответствующую услугу
В первом квартале 2026 года клиентам Elektrum будет доступна новая услуга — проверка электроинсталляции.
Повреждения электроинсталляции являются одним из наиболее частых факторов риска пожаров и электротравм, при этом износ не всегда заметен визуально. Но у значительной части жилых объектов проверка электроинсталляции не проводилась в соответствии с требованиями нормативных актов.
В рамках услуги сертифицированный специалист проводит проверку технического состояния электроинсталляции — как визуально, так и с использованием измерительных приборов. Проверяются розетки, выключатели, провода и другие элементы электроинсталляции.
Проверка электроинсталляции включает измерения сопротивления изоляции электроинсталляции, проверку полного сопротивления петли фаза–ноль, проверку сопротивления заземляющего устройства и непрерывности заземляющих проводников, проверку контактных соединений с помощью тепловизора, а также подготовку акта проверки, подписанного сертифицированным специалистом. После проверки клиент получает подробную документацию, соответствующую всем действующим нормативным требованиям.
Согласно правилам Кабинета министров № 238 «Правила пожарной безопасности», проверка электроинсталляции в домашних хозяйствах должна проводиться один раз в 10 лет, а также при вводе здания в эксплуатацию.
Кроме того, проверка особенно рекомендуется в ситуациях, когда регулярно происходит отключение электроснабжения или перегорают предохранители, нагреваются розетки, выключатели или провода, ощущается воздействие электрического тока, наблюдается нестабильное напряжение или нарушения в работе электрооборудования, а также существенно возрастает потребление электроэнергии без очевидной причины.
Стоимость услуги проверки электроинсталляции будет зависеть от типа жилья: для квартир — от количества комнат, для частных домов — от общей площади.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии изменили систему торговли электроэнергией, что должно повлиять на счета для потребителей.