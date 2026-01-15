Крути педали: объявлено, где и как в Латвии будут развивать общественный транспорт в ближайшие годы
"В Латвии железная дорога должна быть основой общественного транспорта", - говорится в отчете Министерства сообщения, в котором ведомство рассказывает о том, как планирует развивать свою отрасль в ближайшем будущем.
Все - в поезд!
По информации Минсообщения, для модернизации железнодорожного сообщения привлечены инвестиции фондов Европейского союза, Фонда восстановления и инструмента соединения европейской инфраструктуры. В прошлом году в движении участвовали все 32 новых электропоезда. Число пассажиров поездов продолжает расти — в прошлом году по сравнению с 2024 годом оно увеличилось на 10 процентов, достигнув 21,3 миллиона пассажиров.
Выбор жителей в пользу электропоездов стимулирует и модернизация инфраструктуры — приподнятые платформы, более безопасная и улучшенная доступность, а также создание четырех новых железнодорожных остановок в Риге.
Кроме того, до 2029 года планируется приобрести безэмиссионные аккумуляторные электропоезда (BEMU), которые заменят устаревшие дизельные поезда и обеспечат удобное и современное железнодорожное сообщение на неэлектрифицированных линиях. Одновременно будет построена соответствующая инфраструктура для электрической зарядки. Планируется, что электропоезда BEMU первоначально будут обслуживать маршруты Рига–Цесис и Рига–Даугавпилс.
Рига и пригороды
В этом году будет завершена финансируемая Фондом восстановления реформа модернизация общественного транспорта Риги и ее пригородов, в рамках которой восемь железнодорожных станций модернизируются с созданием узлов общественного транспорта — станций с расширенной функциональностью.
Такие многофункциональные станции создаются в Болдерае, Шкиротаве, Земитани, Саркандаугаве, Даудери, Зиемельблазме, Царникаве и Саулкрасти. Тем самым будет обеспечена связь железной дороги с городским общественным транспортом, вело- и пешеходной инфраструктурой и другими решениями, способствующими устойчивой мобильности.
Не забываем про велосипед
В рамках реформы ведется также развитие единой велоинфраструктуры в Риге и пригородах с созданием пяти магистральных велосипедных коридоров общей протяженностью 52 километра, при этом на каждом маршруте обеспечивается связь между городскими и региональными велодорогами.
Также в рамках реформы в Риге строится продление линии 7-го трамвая, приобретаются электробусы и создаются станции электрической зарядки. Кроме того, будут завершены строительные работы в южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала и реализованы проекты модернизации электрифицированной железнодорожной сети.
Мобильные пункты в регионах
Планируется, что до конца 2029 года в Латвии будет создано еще 25 мобильных пунктов, или Станций 2.0, что будет способствовать повышению мобильности жителей на всей территории страны.
В первом отборочном этапе финансирование фондов ЕС уже получили девять проектов — восемь в Риге и один в Цесисе. В настоящее время проходит второй этап отбора проектов, в рамках которого самоуправлениям для строительства мобильных пунктов доступно более 60 миллионов евро, чтобы реализовать решение, наиболее подходящее для конкретного места и потребностей жителей.
Как ранее писал Otkrito.lv, жителям Латвии объяснили, кто из них имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а кто - на скидку.