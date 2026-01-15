Не дайте себя обмануть! Поверка водяных счетчиков больше не является обязательной
С июня 2025 года в квартирах больше не требуется обязательно проводить периодическую поверку водяных счетчиков каждые четыре года. Это означает: если счетчик работает корректно, им можно пользоваться и после окончания прежнего срока.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил случаи, когда поставщики услуг по замене счетчиков распространяют вводящую в заблуждение информацию, утверждая, что поверка счетчиков обязательна или что до 1 января 2027 года нужно заменить все счетчики на дистанционно считываемые. Такая информация не соответствует действительности.
Что изменилось для жителей?
- Квартирным водяным счетчикам больше не требуется обязательная периодическая поверка.
- Существующие счетчики можно продолжать использовать, если нет признаков, что они работают неправильно.
- До 1 января 2027 года дому нужно принять решение о дальнейшем учете воды — переходить на единую систему или оставаться на текущей.
Важно
Если есть обоснованные подозрения, что счетчик неточный, или видны повреждения, управляющий домом или собрание собственников квартир вправе потребовать проверку или замену счетчика. При этом для счетчиков на вводе в дом (для коммерческих расчетов) требование проверки сохраняется в прежнем порядке.
Переход на единую систему учета воды
Нормативные акты предусматривают, что многоквартирные дома до 1 января 2027 года должны оценить и принять решение: перейти на единую систему с дистанционно считываемыми счетчиками, или остаться на прежней системе, если это технически и экономически обосновано.
Решение принимается на основе технико-экономического обоснования, подготовленного управляющим. PTAC подчеркивает, что оно должно быть объективным и понятным и содержать информацию о:
- точных расходах на внедрение и обслуживание — соразмерны ли они возможной экономии;
- ожидаемых выгодах — например, более точный учет и меньшие потери воды;
- возможных технических рисках — будут ли счетчики работать, если в будущем сменится поставщик услуги (важен «открытый» тип считывания данных).
Если дистанционное считывание не подходит, жители могут выбрать: оставить текущие счетчики, или установить механические счетчики нового поколения с большей точностью и защитой от вмешательства.
Возможные выгоды единой системы
Единая система учета воды с одинаковыми современными счетчиками по всему дому может дать несколько преимуществ:
- Точность: более точные показания и быстрее заметные утечки или технические проблемы (особенно при дистанционном считывании).
- Меньше ошибок: одновременная фиксация данных по всему дому снижает временные расхождения и ручные ошибки.
- Безопасность: лучшая защита от вмешательства и возможность вовремя заметить подозрительные показания.
- Экономия: возможность отслеживать данные, выявлять утечки и тем самым снижать потери воды и энергопотребление на подготовку воды.