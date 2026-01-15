Не дайте себя обмануть! Поверка водяных счетчиков больше не является обязательной

Центр защиты прав потребителей (PTAC) выявил случаи, когда поставщики услуг по замене счетчиков распространяют вводящую в заблуждение информацию, утверждая, что поверка счетчиков обязательна или что до 1 января 2027 года нужно заменить все счетчики на дистанционно считываемые. Такая информация не соответствует действительности.